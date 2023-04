Santos busca 3ª vitória seguida após 11 meses para abrir vantagem sobre Botafogo na Copa do Brasil

Time grande vive de vitórias, mas na história recente do Santos virou coisa rara ter uma sequência de resultados positivos. Desde maio de 2022 que a equipe não consegue somar três triunfos seguidos, por exemplo. Nesta terça-feira, os comandados de Odair Hellmann tentam dar mais um passo no processo de reconstrução e buscarão repetir o feito de 11 meses em visita ao Botafogo, em Ribeirão Preto, a partir das 19 horas, pela abertura da terceira fase da Copa do Brasil.

Depois de queda precoce no estadual, o Santos passou pelo Iguatu sem sustos na jornada anterior da Copa do Brasil e estreou com duro 1 a 0 na casa do Bolívar pela Copa Sul-Americana. Dois resultados celebrados por Odair Hellmann, que acredita em embalo da equipe na busca por confiança para o segundo semestre.

O Botafogo estava no grupo do Santos no Estadual e terminou com a segunda vaga da chave, liderada pelo Red Bull Bragantino. Além de tê-lo superado no Estadual, o time de Ribeirão Preto vem sendo uma pedra no sapato. Nos últimos seis jogos entre ambos, os santistas ganharam somente uma vez, com três empates e duas derrotas.

Santos vai a Ribeirão Preto para encarar o Botafogo pela Copa do Brasil. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Em 2022 o Botafogo fez 1 a 0 na Vila Belmiro e no último encontro em Ribeirão Preto, palco do jogo desta terça-feira, o Santos levou um humilhante 4 a 0. Dar a volta por cima e largar em vantagem é obsessão do técnico santista, para evitar uma pressão a mais e desnecessária em casa.

“Pontuar fora de casa é sempre importante, fazer os três pontos, mais ainda. A vitória (na Bolívia) foi importante para a retomada de trabalho e para dar confiança ao grupo”, enfatiza Odair Hellmann, confiante que terá um time mais leve e sem tanta pressão nesta terça-feira. “Temos de buscar evolução”, diz.

Em relação ao time utilizado na Bolívia, Odair Hellmann deve fazer apenas uma modificação, com a entrada de Rodrigo Fernández (cumpriu suspensão na Copa Sul-Americana) na vaga de Ivonei.

Contratado no fim de fevereiro para a vaga de Paulo Baier, o técnico Adilson Batista teve tempo de sobra para armar o Botafogo para a Copa do Brasil e definiu como quer seu time se comportando nesta terça-feira: administrando a posse de bola e sendo agressivo para buscar vantagem em seus domínios.

A dúvida do treinador está no meio-campo, entre Guilherme Madruga, autor de um dos três gols no jogo-treino contra a Francana (3 a 1) ou o volante Tárik, que também vem trabalhando como zagueiro. “Já me coloquei à disposição para qualquer posição e quem vai decidir é o Adilson. A gente teve uma pausa, uma intertemporada muito bem treinada, com ele batendo na tecla de treinamento forte para chegar bem na partida”, afirma Tárik.

O experiente jogador ainda vê a equipe mais forte com a troca de comando. “Desde que o Adilson chegou, a gente tem uma equipe mais agressiva, que fica mais com a bola e essas são as características que mostraremos. A gente deve fazer valer o fator casa, com a nossa torcida. São dois jogos, mas vamos tentar fazer o placar em casa primeiro para depois pensar na partida da Vila.”

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X SANTOS