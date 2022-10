Santos cobra a CBF por pênalti ignorado antes de gol do Flamengo: ‘O que fizeram hoje foi criminoso’

A indignação tomou conta de todos no Santos após a derrota diante do Flamengo, por 3 a 2, no Maracanã, pelo Brasileirão. O gol confirmado de Pedro, ainda no primeiro tempo, após pênalti sofrido por Camacho, causou revolta no clube paulista. O volante foi claramente derrubado por Matheuzinho na área e, mesmo após consulta ao VAR, Adriano Milczvski, André Luiz de Freitas Castro validou o lance dos cariocas. O clube paulista usou suas redes sociais para protestar, em tom bastante irônico e de inconformismo e ainda encaminhou uma carta à CBF assinada pelo presidente Andres Rueda cobrando explicações.

“Será que mudaram a regra e não avisaram ninguém? Tem foto. Tem vídeo, tem tudo. Só não teve o mínimo: a marcação de um pênalti claro para o Santos contra o time mandante. Nem pelo juiz, nem pelo VAR”, detonou o Santos em seu Twitter.

O presidente Andres Rueda fez uma carta endereçada ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e a Wilson Seneme, chefe de arbitragem, cobrando explicações. “Presidente Ednaldo, para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos”, cobrou o clube.

Camacho sofre pênalti, mas arbitragem e VAR ignoram no Maracanã Foto: Santos FC

E foi além. “Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Nos dois últimos jogos enviamos ofício de erros e nem uma resposta recebemos. Pelo contrário, novamente fomos prejudicados”, seguiu em seu protesto.

Tem foto, tem vídeo, tem tudo. Só não teve o mínimo: a marcação de um pênalti claro pro Santos contra o time mandante. Nem pelo juiz, nem pelo VAR. pic.twitter.com/y7xFfFXOf3 — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022

“Em várias partidas, arbitragens tendenciosas. Devemos pensar que é algo direcionado? Para que o senhor Seneme mente que investe em treinamentos, se esses árbitros não têm o mínimo preparo?”, reclamou o clube de Seneme. “O que mais precisa acontecer? O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade. Queremos que tornem pública, imediatamente, a conversa do árbitro com o VAR. Chega de “erros” que, de tão grosseiros, nos levam a pensar não serem simplesmente erros.”

Carta aberta aos senhores Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme pic.twitter.com/GNIg3RHsL2 — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022

BRONCA GERAL

Envolvido no lance, Camacho também estava inconformado ainda no intervalo. Questionado se foi derrubado, foi categórico: “Óbvio que foi pênalti. Eu tirei o Matheuzinho e ele me derrubou. Eu faria o gol, chutaria, pelo menos”, disparou. “Todo jogo do Santos é isso. Contra o Corinthians foi assim, agora de novo”, seguiu, soltando um palavrão logo a seguir.

Os jogadores do Santos rodearam André Luiz no momento do lance e assim que acabou o primeiro tempo. O goleiro João Paulo, capitão da equipe, era um dos mais revoltados. Apesar de o time reclamar muito, o lance já estava garantido e a bronca de nada serviu.

Os atletas alvinegros deixaram o campo em silêncio, em sinal de protesto contra a arbitragem do goiano. O volante Rodrigo Fernández ainda cobrou o árbitro após o apito final.