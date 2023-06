Santos exerce direito de compra e mantém Soteldo até 2027; saiba quanto o clube irá pagar

Acabou a “novela” sobre o futuro de Soteldo. Nesta sexta-feira, o Santos anunciou que acertou em definitivo a permanência do atacante venezuelano na Vila Belmiro. O clube paulista exerceu o direito de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Tigres, do México.

A direção santista não revelou o valor desembolsado para manter o jogador de 25 anos no clube. Mas o Tigres estava pedindo inicialmente US$ 4 milhões (cerca de R$ 19,3 milhões, pelo câmbio atual). O time da Baixada deve pagar pelo jogador em quatro prestações, o que daria mais prazo para levantar o dinheiro.

Yeferson Soteldo vai ficar no Santos até 2027. Foto: Guilherme Dionísio/EFE

Yeferson Soteldo vai assinar novo contrato, agora em definitivo, quando retornar da seleção venezuelana, onde está integrado nesta Data Fifa. O vínculo será de quatro anos, até 30 de junho de 2027. Jogador e clube já tinham tudo acertado.

Soteldo tinha, até então, contrato de empréstimo que se encerraria em julho deste ano, portanto, no próximo mês. O atacante corria o risco de não defender mais o Santos após o retorno da sua seleção. Agora, o técnico Odair Hellmann poderá seguir com seu planejamento, contando com o atleta para o restante da temporada.

A situação do jogador vinha se tornando uma “novela” no clube da Vila Belmiro nas últimas semanas. Isso porque o Santos queria estender o vínculo de empréstimo junto ao Tigres, que não tinha intenção de manter o contrato provisório. Os mexicanos queriam a negociação em definitivo.

Para o Santos, o obstáculo é a crise financeira que o clube enfrenta nos últimos anos, com dívidas e até riscos de punição da Fifa. Além disso, o atleta não vinha rendendo o esperado nesta sua segunda passagem pelo Santos. Para piorar, lesões em série fizeram a diretoria colocar em dúvida se o contrato em definitivo seria benéfico ao clube. Pesou, no entanto, o pedido de Odair para manter o atacante no elenco.

Continua após a publicidade

Soteldo voltou ao Santos em agosto do ano passado, quando já tinha na bagagem 126 partidas e 20 gols marcados com a camisa do time paulista. Na primeira passagem, entre janeiro de 2019 e abril de 2021, ele participou das campanhas dos vice-campeonatos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Em seu retorno ao time, no ano passado, Soteldo ainda não balançou as redes. Foram apenas três assistências em 14 partidas. O grande problema do venezuelano tem sido as questões físicas. Ele já sofreu duas lesões que o afastaram do campo por várias semanas.