Santos confia em Odair Hellmann e busca superar abatimento diante do Internacional

As ambições do Santos na atual temporada foram reduzidas com a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, em meio a uma série de cinco jogos sem vitória e ao risco de cair também na Copa Sul-Americana. Tal cenário, contudo, não foi avaliado pela diretoria como motivo para encerrar o trabalho do técnico Odair Hellmann, que tenta administrar o abatimento do elenco para dar sinal de reação neste sábado, na Vila Belmiro, onde o time alvinegro recebe o Internacional pela nona rodada do Brasileirão, às 21 horas.

A partida é um confronto direto, pois a equipe santista, 12º colocada, tem 11 pontos contra 10 do Inter, logo abaixo, em 13º. Caso a vitória não venha, a zona de rebaixamento pode voltar a assombrar, como tem sido nos últimos anos. O panorama geral é de fracasso parcial em relação às projeções feitas pela gestão Andrés Rueda para 2023.

O planejamento orçamentário do clube contava com pelo menos o vice-campeonato do Paulistão, o sexto lugar do Brasileiro, as quartas de final da Sul-Americana e as quartas da Copa do Brasil. Falhadas duas missões - eliminação na primeira fase do estadual e nas oitavas da Copa do Brasil -, a esperança maior é no Brasileirão. Na Sula, o time não tem mais chances de ser o primeiro colocado do Grupo E, única forma de ir direto às oitavas de final, mas ainda pode ficar em segundo, posição que leva a um playoff contra um time eliminado da Libertadores por uma vaga na fase seguinte.

Desde o início do ano, o discurso da diretoria e da comissão técnica é de que o momento é de reconstrução e paciência. O tom não mudou, por isso Odair vem sendo bancado no cargo. “Temos que ter, acima de tudo, tranquilidade, acertar as coisas, procurar valorizar outra. Mas não podemos pensar em demitir a comissão no momento. Minha avaliação é essa, seria um equívoco (demitir)”, afirmou o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão ao canal do YouTube De Olho no Peixe após a queda nos pênaltis para o Bahia.

Lucas Lima será titular na partida contra o Internacional Foto: Raul Baretta / Santos FC

Depois do desempenho ruim diante do time baiano, Odair deve fazer mudanças na escalação. O volante Alison é cotado para entrar no lugar de Rodrigo Fernández e o lateral-direito Nathan na vaga do lateral-esquerdo Lucas Pires. Com isso, o versátil Gabriel Inocêncio, que vinha fazendo a lateral direita, ir para a esquerda.

Assim como o Santos, o Inter vem de eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, superado nos pênaltis pelo América-MG após derrota por 2 a 0 no primeiro jogo e vitória por 3 a 1 no segundo. Apesar disso, o time vive um momento de recuperação, pois vinha de uma série de cinco derrotas e agora tem três vitórias seguidas, contando com o tempo normal do duelo com os americanos.

O técnico Mano Menezes tem trabalhando sob forte pressão, mas continua bancado pela diretoria. Para encarar o Santos, terá o retorno de Bustos, Alan Patrick e Luiz Adriano, mas não vai contar com o goleiro John, que foi titular nos últimos três jogos, mas está emprestado ao Inter justamente pelo clube santista, por isso não pode jogar. Com isso, Keiller volta à meta colorada. Os volantes Gustavo Campanharo também é baixa, por suspensão, e o atacante Pedro Henrique não joga em razão de um desconforto no tornozelo.

SANTOS X INTERNACIONAL