Santos consegue efeito suspensivo parcial e reduz período de portões fechados na Vila Belmiro

O Santos jogará apenas mais três jogos sem torcida na Vila Belmiro. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão de sua torcida na partida contra o Corinthians, o clube teve sucesso em um efeito suspensivo e conseguiu reduzir de oito para apenas cinco partidas sem a presença de seu torcedor na arquibancada. Além disso, o time manteve o mando de campo nestas partidas - antes era obrigado a jogar a 150km da Vila Belmiro - e não precisará pagar a multa de R$ 80 mil.

“O Santos Futebol Clube conseguiu nesta quarta-feira (12) efeito suspensivo parcial do julgamento do Superior Tribuna de Justiça Desportiva de Futebol (STJD) e poderá jogar em seu estádio, o Urbano Caldeira (Vila Belmiro), com portões fechados”, disse o comunicado do Santos.

Como já cumpriu dois dos cinco jogos, contra o Flamengo e o Goiás, o Santos já sabe quando voltará a ter a presença dos torcedores na Vila Belmiro. Jogando apenas o Campeonato Brasileiro, so time poderia atuar com torcida na jogo contra o Cruzeiro, no início de setembro.

Santos voltará a jogar na Vila Belmiro após suspensão do STJD Foto: JHONY INACIO

O efeito suspensivo foi definido após uma decisão liminar do STJD. Desta forma, a punição sofrida pelo Santos pode aumentar de acordo com o que for definido no julgamento do pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que ainda não tem data definida.

Confira a nota do Santos na íntegra

O clube santista recorreu da punição de oito jogos com perda de mando e portões fechados, além de multa de R$ 80 mil. A decisão liminar definiu cinco jogos “em casa”, seguindo com portões fechados, e a suspensão da multa. Assim, o clube terá mais três jogos na Vila Belmiro (já cumpriu dois) até o julgamento definitivo do recurso pelo pleno do STJD.

A relatoria argumentou que a junção de penas de perda de mando de campo e portões fechados “não parece adequada”, como foi definido no julgamento em primeira instância. O Clube segue tentando que sua torcida volte às arquibancadas na Vila Belmiro o mais breve possível.