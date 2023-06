Sete jogos sem vitória, eliminações na fase de grupos da Copa Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil. Repetindo as decepções das duas últimas temporadas, o Santos abre a 10ª rodada do Brasileirão neste sábado, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, necessitando de um triunfo para salvar o emprego do técnico Odair Hellmann e, ao mesmo tempo, fugir da perigosa aproximação à zona de rebaixamento. A aposta é no bom desempenho diante do lanterna Coritiba, com sete vitórias nos últimos 10 jogos, para desencantar e ganhar um pouco de paz. O jogo conta com transmissão do Premiere.

Com um último voto de confiança da diretoria, Odair Hellmann não esconde que as cobranças e a pressão das arquibancadas estão atrapalhando o desempenho do elenco. Sobretudo em jogos na Vila Belmiro - perdeu por 2 a 1 para o Newell’s Old Boys na terça-feira, pela Sul-Americana. Apesar disso, o treinador segue positivo e confia na volta por cima já a partir deste sábado, diante de um rival com o qual o Santos costuma se dar bem e ainda está em situação delicada, com somente três pontos e afundado na última colocação.

“É possível fazer mais e temos de acreditar no trabalho. Só treinamento, processo de treinamento, como fizemos no Paulista, ajudará na recuperação. Um momento difícil após derrota em casa, uma desclassificação, que cada vez mais aumenta a dificuldade para a busca da retomada, mas é possível e eu acredito”, afirma o treinador. “Ela (vitória) tem de vir o mais rápido possível para gerar tranquilidade e confiança, pois o ambiente de pressão já faz a diferença contra nós.”

Santos, de Odair Hellmann, sucumbiu diante do Newell's Old Boys, de Gabriel Heinze (ao fundo). Foto: Andre Penner/ AP

O técnico aproveitou os dias de trabalho antes deste jogo para buscar ajustes na parte tática, técnica e física do elenco. As voltas de Joaquim e Gabriel Inocêncio devem ser as únicas mexidas no time em relação à escalação da derrota para os argentinos. O atacante Ângelo deve começar na reserva, com aposta em Soteldo, Mendoza e Marcos Leonardo na frente. Deivid Washington pode ser desfalque em Curitiba por causa de problemas musculares.

“Temos de ter, acima de tudo, tranquilidade. Na minha avaliação, pensar em demissão neste momento seria um equívoco”, disse o coordenador técnico Falcão após a queda na Copa do Brasil, confiante que a reação viria na Sul-Americana. Mas o time perdeu de novo em casa e também caiu, o que deixou a situação no limite após nova pressão forte da torcida.

A diretoria do Santos resolveu dar um último voto de confiança ao treinador, confiando que a equipe possa reagir no Brasileirão, competição que resta ao clube até o fim do ano. Até um empate, porém, pode custar o emprego de Odair Hellmann.

O Coritiba aposta justamente em seu estádio, onde ficou bastante tempo invicto na temporada passada, como um divisor de águas no Brasileirão. Serão dois jogos seguidos como mandante. Além do Santos, a equipe recebe o Internacional e o técnico Antônio Carlos Zago trabalhou o time a semana inteira focando em pressionar os paulistas para buscar um gol logo.

“A gente tem duas finais em casa. Tem um jogo importantíssimo contra o Santos, como um divisor de águas para a gente É uma vitória que a gente está precisando no campeonato. A gente vem lutando, se dedicando e a vitória ainda não chegou, mas acho que com o apoio da torcida, jogando em casa, a gente pode buscá-la”, disse o zagueiro Henrique, ao site Umdoisesportes. O experiente jogador não terá a companhia de Bruno Viana e Kuscevic na defesa. Ambos estão suspensos.

CORITIBA x SANTOS