Santos cultua Pelé: ‘Homem que levou o nome do Alvinegro Praiano para o mundo’

Único clube no Brasil no qual Pelé atuou, o Santos emitiu uma nota, nesta quinta-feira, lamentando a morte do maior jogador de todos os tempos. O velório será na Vila Belmiro, mas o horário ainda não foi definido.

“O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do melhor jogador de futebol de todos os tempos, o homem que levou o nome do Alvinegro Praiano para o mundo, nosso maior ídolo, que eternizou a camisa 10 e a transformou em obra de arte. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé”, escreveu o comunicado.

Na nota, o clube alvinegro aproveitou para contar um pouco a história do Rei do Futebol. “O menino de Três Corações, o Dico para o seo Dondinho e para a Dona Celeste, o Bilé em homenagem ao ídolo de infância, o Gasolina quando pisou no campo da Vila Belmiro, que se transformou no maior. Os 1.116 jogos, os 1.091 gols, os 45 títulos com a camisa santista. Assim o mundo viu nascer, crescer e se tornar um atleta com números inigualáveis. Um homem que se foi, uma história que será contada por todos os tempos.”

Pelé durante um jogo contra o São Paulo em outubro de 1964

O Santos decretou luto oficial de sete dias e a bandeira ficará hasteada à meio mastro. “Nossos sentimentos à mãe dona Celeste, à esposa Márcia Aoki, filhos e netos e para todos os apaixonados pelo esporte, como nós, súditos do Rei, para sempre”, finalizou a nota.

Em suas redes sociais, a equipe alvinegra postou uma foto de uma coroa dourada sendo iluminada por um feixe de luz com a data de nascimento e de morte do ídolo abaixo. Na legenda, o Santos escreveu “Eterno”. Na esteira da homenagem do clube, Paulo Roberto Falcão, coordenador esportivo do Santos, também postou uma homenagem ao Rei do Futebol.

“Muitos foram bons. Alguns foram diferenciados. Poucos foram craques. Raros foram gênios. Só tu foste Rei. Hoje a bola fica órfã. E nós, apaixonados, seremos eternamente gratos pelas maravilhas que fizeste com ela, tua súdita mais fiel. Obrigado, Pelé! Sem ti, o futebol jamais seria o que é”, disse.