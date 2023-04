Santos decepciona sob olhares de Neymar e não sai do zero com o Audax Italiano na Sul-Americana

Em recuperação de cirurgia no tornozelo direito e ainda apoiado em uma muleta, Neymar esteve na Vila Belmiro nesta quinta-feira. O astro do Paris Saint-Germain vestiu a camisa do Santos para dar apoio ao time. De um dos camarotes do estádio, ao lado do pai e do astro do futsal Falcão, o craque viu a equipe decepcionar ao não sair do 0 a 0 com o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. A torcida vaiou o time no apito final pelo tropeço caseiro.

Depois de sofrer para fazer 1 a 0 no Blooming mesmo com um a mais por quase toda a segunda etapa, a equipe voltou a decepcionar ao não furar a defesa do penúltimo colocado do Campeonato Chileno e não conseguir igualar os seis pontos do líder Newell’s Old Boys. Os argentinos ganharam as duas partidas disputadas e se preparam para hospedar os brasileiros na próxima rodada.

Neymar ajudou o clube a fechar um acordo maior de patrocínio com a Blaze recentemente e aproveitou passagem em solo nacional para voltar à casa onde ganhou destaque antes de ir brilhar na Europa. Queria servir de inspiração ao ex-time. O astro, contudo, presenciou uma apresentação ruim. Mais uma da equipe. Assistiu um jogo sem graça e com raras oportunidades criadas. Acabou se tornando o único atrativo ao posar para diversas fotos e mandar beijos e acenos às arquibancadas.

Neymar cumprimenta torcida do Santos durante jogo na Vila. Foto: Miguel Schincariol/ AFP

A torcida de Neymar não inspirou o Santos em campo nos primeiros 45 minutos. Em jogo no qual Odair Hellmann queria uma apresentação vistosa de seus comandados, a etapa ficou longe das perspectivas do comandante. Mesmo com o trio ofensivo formado por Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo, as chances foram raras e sem empolgar.

Na primeira, Marcos Leonardo aproveitou a falha de Bosso após chutão de Messias e, cara a cara, bateu para defesa de Ahumada logo aos 10 minutos. Na cobrança de escanteio, Soteldo bateu fraco. Pouco depois, o time levou um baque ao perder o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, machucado.

Em crise no Campeonato Chileno - é o penúltimo colocado - e com comando interino de José Calderón, o Audax Italiano pouco se arriscou na frente. Mesmo assim, assustou em cobrança de falta no círculo central e em um cruzamento de Riveros que João Paulo saiu mal.

Continua após a publicidade

Antes do descanso, o Santos ainda reclamou de pênalti em um agarrão em Fernández. O árbitro deu somente bola ao chão e mandou o lance seguir. Mostrando inquietude, Odair Hellmann cobrava pressão na marcação de seus jogadores a todo momento e pediu mais presença na área.

De um erro de saída da defesa chilena, contudo, é que surgiram as oportunidades de ouro. Aos 43, Lucas Lima bateu colocado e Ahumada espalmou. No rebote, Soteldo bateu cruzado e errou o alvo para enorme chiado da torcida, que esperava mais capricho. O apito final da etapa veio com mescla de revolta e apoio e sob cantoria de “oh, vamos ganhar, Santos, vamos ganhar, Santos.”

Empurrado pela torcida, o Santos voltou mais dinâmico do intervalo. Soteldo parou em Ahumada após passar por dois marcadores. Atrás, contudo, a marcação sofria para segurar os visitantes. Riveros passou por dois e assustou ao mandar raspando.

Hellmann resolveu apostar em Mendoza para ter mais velocidade e foi Nathan em arrancada quem quase abre o placar. O garoto merecia o gol após enfileirar marcadores. Depois do lance, o colombiano iniciou uma confusão que inflamou ainda mais a torcida. O tempo foi passando e nada de gols, contudo.

No desespero, o Santos fechou o jogo com quatro atacantes após as entradas de Mendoza, Miguelito e Deivid e a manutenção de Soteldo. Mesmo povoando o setor ofensivo, nada de furar o ferrolho chileno e vaias ao apito final. Neymar e mais 8.866 torcedores deixaram a Vila Belmiro frustrados.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 AUDAX ITALIANO

Continua após a publicidade