Santos demite Pedro Caixinha após terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro

Em pleno aniversário de 113 anos nesta segunda-feira, 14, o Santos reagiu ao mau momento no Brasileirão e anunciou a demissão do técnico Pedro Caixinha. O português não resistiu à derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, que marcou o terceiro jogo sem vitória do time na competição, com apenas um ponto em nove disputados.

PUBLICIDADE Além da derrota para o Flu, sofrida nos minutos finais da partida, o time santista empatou em casa com o Bahia, por 1 a 1, e estreou no Brasileirão perdendo de virada para o Vasco. Caixinha deixa o Santos somente após quatro meses. “O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman”, escreveu o Santos em nota oficial. “A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.”

Ex-Red Bull Bragantino chegou ao Santos em dezembro de 2024 para substituir Fábio Carille Foto: Raul Bareta/ Santos FC.

O auxiliar técnico César Sampaio assume o Santos de maneira interina até a chegada de um novo comandante. O próximo compromisso será contra o Atlético-MG, na quarta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão. O time mineiro é outro que ainda não venceu na competição, com dois empates e uma derrota.

Publicidade

Com boa passagem pelo Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha chegou ao Santos em dezembro para assumir o time no projeto de reconstrução da equipe depois de um ano na segunda divisão. A diretoria, encabeçada pelo presidente Marcelo Teixeira, demitiu Fábio Carille ao fim da temporada passada. O treinador que levou o clube ao vice-campeonato estadual e ao título da Série B.

O técnico português esteve à frente da equipe santista em 16 partidas, acumulando seis vitórias, três empates e sete derrotas, incluindo a queda na semifinal do Paulistão para o Corinthians. Na ocasião, ele relacionou Neymar, mas deixou o craque no banco de reservas mesmo com o placar adverso, o que deixou muitos torcedores insatisfeitos. Após a partida, a diretoria confirmou que o camisa 10 não tinha condições de jogo e ficou entre os suplentes apenas para dar apoio ao elenco.

O início do Campeonato Brasileiro foi outro balde de água fria nos santistas. Ainda sem vencer, o time voltou para o local que tanto assustou a torcida em 2023: o Z-4. Diante do Fluminense, o Santos contou com o retorno de Neymar, mas sequer conseguiu ameaçar a equipe carioca. A decisão de Pedro Caixinha em deixar de fora do confronto JP Chermont e Gabriel Bontempo, jovens oriundos da base que vêm apresentando bons desempenhos, e a insistência em Guilherme, que não vive boa fase, como titular, aumentou o desagrado do torcedor alvinegro.