Santos derrota Falcon-SE e avança à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores

Tricampeão da Copa São Paulo de Juniores e atual vice, o Santos deu mais um passo importante em busca do quarto título ao derrotar o Falcon-SE por 2 a 0, neste sábado, em Santo André, pela segunda rodada. O time paulista acabou carimbando a classificação à próxima fase do torneio.

O Santos chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 26 e já não pode mais ser ultrapassado pelo Falcon-SE, com dois, e pelo São Raimundo-RR, que ainda não pontuou. O Santo André é o segundo, com quatro. O time do ABC venceu a equipe roraimense por 4 a 0.

Leia também Jogador é preso no aeroporto de Paris com mais de 100kg de cocaína

O jogo começou e o Santos logo saiu na pressão. Como de costume, os torcedores fizeram uma homenagem ao Rei Pelé sempre que o relógio apontava os dez minutos. Aos 12 minutos, Wesley Patati cruzou, a bola desviou em Matheus Moreira e acabou encobrindo o goleiro Luca. Murilo teve a chance de empatar para o Falcon, mas a cabeçada foi por cima do gol.

O Santos chegou aos 7 pontos no Grupo 26 e avançou para a fase eliminatória da Copinha.

O Santos, então, voltou a pressionar e fez o segundo aos 25 minutos. Balão lançou para Wesley Patati, que fintou Matheus Moreira e colocou a bola na cabeça de Ivonei, que fez 2 a 0. O time paulista só não saiu com um placar ainda mais elástico, pois Luca fez excelentes defesas.

No segundo tempo, o Santos diminuiu o ímpeto, mas procurou ficar com a bola para não deixar o Falcon crescer. O time sergipano quase diminuiu em um erro da defesa santista. Em bola recuada, o goleiro Edu Araújo não dominou e viu a bola bater na trave.

Após o susto, o Santos subiu a marcação, mas só arriscou em bolas de fora da área. Fernandinho tentou de longe, mas Luca defendeu. Visando não sofrer mais gols, o Falcon recuou e acabou derrotado por 2 a 0.

Outros 18 jogos foram disputados até agora. Destaque também para o Atlético-MG, que se classificou à segunda fase ao derrotar o Mixto-MT por 2 a 0. Já no duelo entre dois campeões da Copa SP, o América-MG derrotou a Ponte Preta por 1 a 0.