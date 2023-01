Santos derrota São Raimundo-RR e garotos homenageiam Pelé com socos no ar na Copinha

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos iniciou sua caminhada pelo tetra com vitória sobre o São Raimundo-RR por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Bruno José Daniel, em Santo André, em um jogo com homenagens ao Rei Pelé, que morreu na última quinta-feira.

A estreia na Copinha foi o primeiro jogo em que o Santos entrou em campo com o novo escudo, agora com uma coroa no lugar de uma das três estrelas.

Leia também Corinthians deslancha no segundo tempo e goleia na estreia da Copinha

Aos 10 minutos do primeiro tempo, em ação promovida pela Federação Paulista de Futebol, o jogo foi paralisado e todos os presentes aplaudiram Pelé.

Na comemorações dos gols, os garotos santistas também deram socos no ar em uma referência ao gesto repetido diversas vezes pelo Rei do Futebol ao longo da carreira.

Deivid dá soco no ar para homenagear Pelé

O Santos abriu o placar aos 28 minutos. Após chutão de Cadu para o ataque, o zagueiro do Hugo Alemão se atrapalhou, tirou o goleiro Rafael da jogada com um toque de cabeça e Deivid cabeceou para fazer 1 a 0.

O Santos continuou dominando e ampliou com Fernandinho, aos 39 minutos. Ele recebeu cruzamento de Cadu e finalizou de primeira.

O nosso primeiro minuto 10 sem você, Rei Pelé. O futebol para pra te aplaudir! 👑 @Copinha pic.twitter.com/1CFSROOwPr — Santos FC (@SantosFC) January 4, 2023

O São Raimundo ainda diminuiu, aos 24 minutos do segundo tempo, em um golaço de falta de Diego, que acertou o canto de Edu Araujo. Mas não deu tempo de comemorar. Aos 30, Fernandinho fez linda jogada individual pela direita, driblou Hugo Alemão e cruzou rasteiro para Paulo César.

O próximo compromisso do Santos é diante do Falcon-SE, no sábado, às 15h15.