Santos desafia Newell’s e tenta seguir vivo na Sul-Americana para encerrar série de decepções

Sem vencer há seis jogos na temporada, em série que inclui a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, o Santos tem um duelo decisivo nesta terça-feira, pela Sul-Americana, para evitar nova decepção. A partir das 21h30, enfrenta o Newell’s Old Boys na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Grupo E, e, caso saia de campo derrotado, se verá em uma situação muito próxima do adeus ao torneio continental. A partida terá transmissão do SBT e da ESPN4.

Terceiro colocado, com quatro pontos, o time comandado por Odair Hellmann não tem mais chances de conquistar uma vaga direta nas oitavas de final, reservada apenas ao primeiro colocado do grupo. Na Sul-Americana, os segundos colocados de cada chave disputam um playoff contra eliminados da Libertadores.

Protagonista de uma campanha de 100% de aproveitamento até aqui, o Newell’s tem 12 pontos e é o primeiro do grupo, fora do alcance do Santos. A briga dos santistas, portanto, é com o Audax Italiano-CHI, segundo colocado, com sete.

Lucas Lima foi o grande destaque do Santos no empate com o Internacional Foto: Raul Barretta/ Santos FC

Caso perca nesta terça e veja o Audax empatar com o lanterna e zerado Blooming-BOL, em duelo marcado para quarta-feira, a equipe brasileira não terá mais chances de classificação. Um empate na Vila Belmiro somado a uma vitória do time chileno também concretiza a eliminação alvinegra nesta semana.

Em busca de deixar o Santos vivo na briga, Odair Hellmann contará com o retorno de Marcos Leonardo, mas não é certo se o garoto de 20 anos começará como titular. Ele chegou ao litoral paulista na madrugada de segunda-feira, após a queda da seleção sub-20 na Copa do Mudo da categoria, disputada na Argentina, e não participou de nenhum treinamento. De qualquer forma, ficará ao menos no banco.

Há uma mudança certa e significativa na defesa. Como Joaquim foi expulso na derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano, na rodada passada, Luiz Felipe, que teve sequência como titular na reta final do ano passado e não vinha sendo aproveitado por Odair, deve fazer o seu primeiro jogo na atual temporada.

Continua após a publicidade

Adversário do Santos e em busca de confirmar a primeira colocação do grupo, o Newell’s Old Boy chega mais leve para o duelo. Com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas nos últimos dez jogos da temporada, o time argentino ocupa a 11ª colocação da liga nacional e deposita esperanças de ir longe na Sul-Americana.

Assim como Odair, o técnico Gabriel Heinze, ex-lateral com passagens por Real Madrid e Manchester United, terá seu elenco reforçado em razão de uma eliminação na Copa do Mundo Sub-20. A Argentina, anfitriã do torneio, caiu nas oitavas de final, uma fase antes do Brasil, por isso o treinador terá a possibilidade de usar o atacante Brian Aguirre, de 20 anos, de volta após defender a seleção nacional.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X NEWELL’S OLD BOYS

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

NEWELL’S OLD BOYS - Hoyos; Mosquera, Ditta, Velázquez e Pittón; Sforza, Gómez e Ferreira; Sordo, Recalde e Brian Aguirre. Técnico: Gabriel Heinze.

ONDE ASSISTIR: SBT (TV aberta), ESPN4 (TV fechada), Star+ (Streaming).

Continua após a publicidade

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).