Santos despacha Iguatu, segue na Copa do Brasil, mas só volta a jogar em abril

O Santos garantiu vaga na terceira fase na Copa do Brasil, ao derrotar o Iguatu-CE, por 3 a 0, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. Eliminado precocemente no Campeonato Paulista, antes da disputa das quartas de final, pelo terceiro ano consecutivo, o time alvinegro só volta a jogar em abril, na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

A partida desta quinta-feira foi disputado com os portões fechados. O Santos foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos sem torcida por causa da briga no clássico com o Corinthians, na Copa do Brasil do ano passado, quando o goleiro Cássio foi agredido por um torcedor.

Organizado e dono de um belo toque de bola, o Iguatu começou a partida com coragem e buscando o campo de ataque. O problema foi a falta de agressividade, que deixou o centroavante Luis Suárez sozinho à frente, quase sem tocar na bola.

Lucas Barbosa abriu o placar para o Santos na Vila. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Mesmo assim o time cearense, que eliminou o América-RN na primeira fase em sua estreia na Copa do Brasil, levou perigo à meta de João Paulo em chutes de longa distância de Tiaguinho e Dedeco.

A melhor condição técnica do Santos foi o fator de desequilíbrio da partida. Com Lucas Lima ativo na criação das jogadas, o alvinegro, com calma, conseguindo encontrar espaços no setor defensivo do Iguatu.

Aos 16 minutos, Lucas Barbosa abriu o placar com bela cabeçada, após cruzamento de Felipe Jonathan. Aos 33, foi a vez de Marcos Leonardo marcar também de cabeça, após belo cruzamento de Lucas Lima.

O segundo gol santista tirou um pouco o entusiasmo do Iguatu, que aparentou também uma diminuição física no ritmo. O Santos aproveitou para tocar a bola e ter domínio total do jogo.

O Iguatu voltou com o mesmo entusiasmo para o segundo tempo, mas em o mesmo preparo físico. Com isso, o Santos encontrou espaço para criar as jogadas, sempre com boa participação de Lucas Lima. Em menos de dez minutos, Marcos Leonardo já havia perdido duas grandes oportunidades de ampliar o placar.

O jogo ficou em ritmo de treino em um duelo do ataque do Santos contra a defesa do Iguatu. Aos 22 minutos, Marcos Leonardo teve mais uma chance, mas Marcelo fez boa defesa. Aos 24, foi a vez de Felipe Jonathan, livre, errar o alvo. Mais dois minutos e Ângelo, jovem pretendido por Flamengo e Barcelona, chutou para mais uma defesa de Marcelo.

O gol tinha de sair e saiu aos 31 minutos. Em mais uma jogada rápida, Ângelo serviu Marcos Leonardo, que mostrou tranquilidade e categoria para encobrir Marcelo.

Daí para a frente o Santos teve espaço para fazer mais gols, mas falhou nas finalizações de Marcos Leonardo e Daniel Ruiz.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 0 IGUATU-CE

