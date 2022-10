Santos e Corinthians fazem último clássico do ano, de olho na Libertadores

Santos e Corinthians vivem momentos diferentes na temporada, mas se enfrentam, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão, compartilhando o mesmo objetivo: disputar a próxima edição da Libertadores. A equipe do técnico Vítor Pereira está mais perto da meta, já que ocupa a quinta posição, com 54 pontos. Já o time do treinador Orlando Ribeiro vem de duas vitórias seguidas, mas está em 12º, com 43, e vai enfrentar grande concorrência pelas vagas à fase preliminar da competição sul-americana.

O clássico deste sábado será o quinto entre os rivais neste ano, com vantagem santista de duas vitórias, um empate e uma derrota. O único triunfo corintiano foi a goleada por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil que colocou a equipe de Vítor Pereira com um pé na fase seguinte. Essa foi a única vitória do time em clássicos neste ano.

Santos e Corinthians fazem quinto clássico entre os dois neste ano

O último clássico entre Santos e Corinthians foi marcado por um episódio negativo. Em julho, pelo jogo da volta da Copa do Brasil, objetos foram atirados no gramado da Vila Belmiro e alguns torcedores invadiram o campo. O goleiro Cássio foi agredido covardemente pelas costas. O STJD aliviou e puniu o Santos com dois jogos de portões fechados na Copa do Brasil de 2023, além de multa de R$ 35 mil.

Para o clássico deste sábado, o técnico Orlando Ribeiro terá problemas para escalar o Santos. Bauermann está suspenso, enquanto Maicon segue no departamento médico. A dupla de zaga deverá ser formada por Luiz Felipe e Alex. O atacante Marcos Leonardo é dúvida para o clássico após sofrer uma pancada na região lombar. Ele marcou três gols no Corinthians em 2022.

Uma vitória no clássico também pode ajudar a definir a permanência de Orlando Ribeiro no comando do Santos em 2023. “O fator de ficar ou sair ainda está um pouco longe, mas depende do jogo com o Corinthians. Vamos nos preparar bem para este jogo durante a semana e ver o que vai acontecer”, disse o técnico interino.

Já a equipe do treinador Vítor Pereira vem de uma dolorosa derrota nos pênaltis para o Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas o saldo é positivo. A equipe saiu de cabeça erguida ao bater de frente com um Flamengo, dono de um elenco tecnicamente acima da média e acostumado a grandes conquistas nos últimos anos.

A torcida corintiana está à espera da definição do futuro de Vítor Pereira, que pavimenta o trabalho de uma retomada do clube e foi responsável por um ano acima das expectativas. O treinador português tem contrato até o fim deste ano.

“Eu gosto muito do clube, sinceramente. O Corinthians é um clube que me identifiquei muito desde o início pelo espírito, o sentido do povo, a torcida, o presidente, a direção. Não vou falar sobre meu futuro aqui, vocês vão ouvir da boca do Duílio”, disse o português.

O Corinthians não contará com o atacante Adson no clássico, depois que o jogador sofreu um estiramento muscular na coxa na final da Copa do Brasil. O meia Renato Augusto atuou os 90 minutos na decisão e pode ter sua minutagem controlada pela comissão técnica no clássico. Caso o ídolo corintiano não comece a partida, Giuliano será seu substituto.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Lucas Barbosa). Técnico: Orlando Ribeiro.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Vila Belmiro.

TRANSMISSÃO: Premiere.