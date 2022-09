Santos e Goiás se enfrentam na Vila em busca de motivos para sonhar grande no Brasileirão

Em busca de consolidação após superarem fases mais conturbadas, Santos e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos estão no meio da tabela, mas vivem momentos de evolução e tentam se aproximar do G-6 nesta reta final de temporada.

O Santos começou a ganhar corpo com Lisca e já não perde há dois jogos, tendo ficado no 0 a 0 com o Cuiabá, na Arena Pantanal, na última rodada. O time alvinegro tem 34 pontos, ainda longe do G-6.

O Goiás, por outro lado, vem de três jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias consecutivas. Com 32 pontos, o time esmeraldino vem em alta após vencer o clássico com o Atlético-GO por 2 a 1, na última rodada.

Goiás leva a melhor sobre o Santos no primeiro turno do Brasileirão com o placar de 1 a 0 Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Santos aposta na força da sua torcida para vencer mais uma no Brasileirão. O time alvinegro tem 61% de aproveitamento como mandante, a décima campanha entre os participantes. Foram 22 pontos conquistados em 12 jogos.

Já o Goiás faz uma campanha regular fora de casa, com a 11ª campanha entre os 20 clubes, com um aproveitamento de 33,3%. Foram 12 jogos como visitante, e 12 pontos conquistados.

O técnico Lisca tem retornos importantes para o jogo desta segunda-feira. O volante Rodrigo Fernández e o atacante Marcos Leonardo cumpriram suspensão automática e retornam entre os titulares, assim como indicou o treinador durante os treinamentos ao longo da semana.

Por outro lado, Lisca perdeu algumas peças importantes. O uruguaio Carlos Sánchez foi vetado pelo Departamento Médico com uma lesão na coxa esquerda. Já o atacante Ângelo está com a seleção brasileira sub-20.

“É um jogo muito importante para nós. Eles (Goiás) estão perto de nós na tabela, mas nosso objetivo é grande na competição. Eles estão no nosso caminho, vamos jogar na Vila, com a nossa a torcida, e temos que ir com tudo para conquistar esses três pontos”, falou Rodrigo Fernández.

Do outro lado, o técnico Jair Ventura tem apenas um desfalque para encarar o Santos. Ele não contará com Caio Vinícius, que foi expulso na última rodada. O jogador cumprirá suspensão automática, mas vinha sendo reserva com o treinador.

As apostas de Jair Ventura são Marquinhos Gabriel, que chegou do Criciúma e tomou conta do setor de meio de campo, além do atacante Pedro Raul, um dos artilheiros do Brasileirão, com 12 gols, assim como Bissoli, do Avaí. Cano tem 13.

“Aé chegarmos aos 45 pontos, precisamos continuar focados nisso. Com os pés no chão. Chegamos a uma parte da tabela que todos que estão atrás de nós gostariam de estar e sabemos o quanto foi difícil chegar nessa primeira página, mas não muda nada nosso objetivo, nosso foco e nossa busca por ele. Isso só nos aproxima mais dele. Mas precisamos atingir logo a pontuação necessária e depois ir em busca de algo a mais”, disse Tadeu.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GOIÁS

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Lisca.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)