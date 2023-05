Santos decide afastar Bauermann por suspeita de envolvimento em manipulação de resultados em apostas

A direção do Santos afastou o zagueiro Eduardo Bauermann das atividades do time nesta terça-feira por tempo indeterminado, informou o clube em comunicado oficial. A diretoria santista tomou a decisão após novas revelações sobre suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Conversas interceptadas pelo Ministério Público de Goiás apontam participação do jogador de 27 anos no esquema. Nas gravações, ele está sendo cobrado pelos criminosos.

“O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás”, anunciou o clube da Vila Belmiro

Eduardo Bauermann era um dos zagueiros titulares do time santista. Foto: Ivan Storti/ Santos FC

De acordo com o Santos, o atleta poderá continuar fazendo trabalho físico no CT Rei Pelé enquanto o Santos decide o seu futuro. Ele tem contrato. “O clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado à preservar a instituição. O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética (de seus jogadores)”, registrou o clube no comunicado.

O nome do zagueiro já aparecia entre as suspeitas de envolvimento de manipulação de resultados quando o MP de Goiás anunciou a investigação no mês passado. Bauermann não teve seu nome citado diretamente, mas aparecia indiretamente entre os suspeitos por se enquadrar nas descrições das partidas investigadas. Ele não se pronunciou.

A situação do jogador ficou mais complicada nesta segunda-feira, quando a revista Veja divulgou diálogos entre o zagueiro e um apostador, a partir da investigação do MP. O jogador teria recebido R$ 50 mil para levar cartão amarelo no jogo Santos x Avaí, pelo Brasileirão do ano passado, mas não foi advertido. Em uma conversa antes do jogo, que terminou empatado, Bauermann foi cobrado por não ter sido punido.

O jogador ainda não se pronunciou sobre a divulgação do diálogo e sobre o afastamento temporário no Santos, tampouco recebeu notificação para ser ouvido pelo Ministério Público. Ele deve contratar advogados para fazer a sua defesa. O Santos também não deixa claro que a decisão de afastamento é definitiva.

Continua após a publicidade

Confira abaixo trechos da conversa entre atleta e apostador

Eduardo Bauermann: “Mano, só me avisa antes se realmente vai dar pra fazer, senão nem tomo cartão a toa, entende”.

Apostador: “Fica em paz, irmão. Vai dar certo. Nois (sic) sempre dá um jeito. Mano se você falou pra alguém (da) aposta manda não apostar mais, demoro (sic). Tmj vamos pra cima”.

Eduardo Bauermann: “Não, não, nem falei nada mano... quem comentou que faria uma aposta também foi o Luiz Taveira (empresário do zagueiro), mas ele falou brincando.. acho que não iria fazer. Mas se alguém me chamar aqui pra fazer vou cortar já”.

(Horas depois) Apostador: “Truta, o que você fez da sua vida, mano? Qual a fita? Truta, você foi pago para fazer o que, mano???? Você vai pagar todo meu prejuízo, mano. E aí, truta?????”.

Após não cumprir o acordo e ter recebido o dinheiro, Bauermann acertou ser expulso na partida seguinte da competição, que foi contra o Botafogo, mas só recebeu o vermelho ao final do jogo, quando provocou a arbitragem.

Apostador: “Olha a p... da m... que você fez. Mano, por que você não fez a p... que eu te falei. Mano, por que não tomou essa p... no primeiro tempo. Por que não deu uma p... de uma cutuvelada (sic). Mano, por que você não me escuta, mano. Você me f... de novo mano. Mais (sic) dessa vez você vai resolver. Mano, você vai me pagar, tudo. Eu te pedi, eu confiei em você mano. E você me desonrou. De novo mano. Não tô acreditando nisso. Não deu certo porque você não escuta os outros. Era uma p... de uma curuvelada (sic), um tapa na cara do jogador. Só isso, você não fez mano, por que você não quis”.

Continua após a publicidade

Eduardo Bauermann: “Mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro! Senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você...”.

Apostador: “Por que você não deu uma cotovelada no cara???? O barato vai ficar louco para você”.

Eduardo Bauermann: “Mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou”.

Apostador: “Cadê os 50 (mil) que eu já te mandei mano?”.

Eduardo Bauermann: “Tá aqui, nem mexi nesse dinheiro”.

Apostador: “Já vê aí pra já mandar esse dinheiro mano”.

Quem é Bauermann

Continua após a publicidade

Antes de chagar ao Santos, quando tinha 25 anos, o zagueiro vestia a camisa do América-MG. Ele ajudou o time de Minas a conseguiu uma vaga na Libertadores da América. Em 2021, ele atuou em quase todas as partidas da equipe e levou apenas dois cartões amarelos. Bauermann sempre foi um jogador regular, que se machuca pouco. Ele cresceu na base do Internacional, mas depois passou por Náutico, Atlético-GO, Figueirense e Paraná. Seu contrato com o Santos é de três anos. O zagueiro também vestiu a camisa da seleção brasileira nos times sub-17 e sub-20. Ele é natural de Estância Velha, no Rio Grande do Sul.