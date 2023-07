Santos encara jogo com Cuiabá como ‘Copa do Mundo’ e promete intensidade para aliviar pressão

Paulo Turra estreou no comando do Santos no empate com o Blooming por 0 a 0, na despedida da Copa Sul-Americana, quinta-feira. Usou reservas para avaliar o elenco. Neste domingo, às 18h30, o treinador começa para valer sua missão de resgatar o time e tirá-lo da faixa de perigo do Brasileirão. Em confronto direto com o não menos ameaçado Cuiabá, a ordem é ter enorme intensidade e mostrar imposição em jogo definido como confronto de “Copa do Mundo.”

Com seus principais jogadores descansados, Turra promete não fazer loucuras neste início do trabalho. Sem radicalizar, deve apostar nos 11 titulares que vinham jogando, mas já mandou recado que vai cobrar enorme dedicação, independentemente do nome. Lucas Lima, que perdeu pênalti no fim diante do Blooming, está na lista de atletas em questionamento e terá de mostrar mais empenho ao treinador. A grande baixa é Soteldo, que foi afastado do elenco pela comissão técnica e diretoria.

“Lucas Lima é um jogador que eu conheço do Palmeiras. Se você pegar o GPS, vai ver que é um dos que mais correm, mas aqui no Santos já conversamos sobre correr certo”, afirmou. “Ele não vai mais pegar a bola o tempo todo, então terá de correr certo com e sem bola e vou dar o caminho. Se ele seguir, beleza, caso contrário, tomarei minhas decisões”, avisou. “Ele tem intensidade, mas tem de ser coordenada e orientada. Não estou aqui para fazer loucuras, mas pedi muita intensidade, competição, ebulição no vestiário e vi que estamos fortes neste pensamento. O caminho está aí e vai acontecer.”

Diferentemente de outros treinadores, Turra chegou impondo suas convicções e adiantou que neste momento não pretende receber o parecer dos jogadores. Em sua visão, é hora de ele se impor e o time precisa dar resposta para sua metodologia. E não se trata de arrogância, e sim de confiança do novo comandante para colocar o Santos próximo da parte de cima da tabela.

Paulo Turra tenta indicar o caminho para o Santos se recuperar Foto: Raul Baretta / Santos

“Não estamos aqui para ouvir, estamos para aplicar. Gosto de ouvir muito, mas é momento de aplicar pela situação de urgência. Preciso de equilíbrio, sensatez, ter bem definido o que quero e minhas convicções e é esse processo que nós vamos ter neste jogo. É a nossa decisão e assim vai ser daqui em diante.”

O treinador vem agindo como um psicólogo nesta primeira semana de trabalho para diminuir o impacto da pressão em cima do elenco. Com 11 partidas sem triunfo, resgatar a confiança em campo e recuperar o apoio da torcida são necessidades.

Continua após a publicidade

“Temos de nos preocupar, sim, com essa pressão. Também queremos vencer e a torcida vai ser sempre nossa aliada. Temos de carregar a torcida para nossa lado, mostrando intensidade, vibração, com um time que joga para frente, no DNA do Santos, de muita posse e que também se defende bem. Vamos resgatar essa identidade, tenho convicção. Não é em um estalar de dedos, será passo a passo, jogo a jogo. É um jogo importantíssimo, nossa Copa do Mundo no momento e temos uma base de equipe.”

Lutando contra o rebaixamento pela terceira temporada seguida, o Cuiabá tem problemas graves como o Santos. O time ainda não ganhou jogando na Arena Pantanal, vem de duas derrotas seguidas e está em pior colocação na tabela, com somente 12 pontos, um atrás do oponente, e com desfalques.

O técnico português António Oliveira não terá Alan Empereur na defesa e o articular Fernando Sobral, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por 1 a 0 para o Vasco. Vitão entra na zaga e Patric na lateral-direita, com Riquelme deslocado para a armação.

CUIABÁ X SANTOS