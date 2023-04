Santos encara o Grêmio no Brasileirão para manter sequência positiva e convencer torcedor

Sem levantar troféus desde 2016, o Santos inicia sua campanha no Brasileirão deste ano sob desconfiança de torcedores e especialistas. O time da Vila Belmiro, em franca queda de rendimento nos últimos anos, vai tentar deixar as decepções recentes para trás para sonhar com a primeira metade da tabela e, quem sabe, uma vaga na Copa Libertadores. E, para começar, já terá um teste duro: o embalado Grêmio, do motivador Renato Gaúcho e do artilheiro Luis Suárez.

A estreias das duas equipes está marcada para as 18h30 deste domingo, no gramado do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Mandante do jogo, o time gaúcho jogará longe de casa por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu o Grêmio por confusão entre seus próprios torcedores em jogo contra o Cruzeiro, na Série B do ano passado.

Contando com a ligeira vantagem de não atuar na Arena do Grêmio, o Santos quer começar mostrando serviço e resultado, de forma a mudar a curva de queda que vem exibindo no Brasileirão ao longo dos últimos anos. Desde 2019, quando foi vice-campeão, o time santista não para de cair na tabela. Em 2020, terminou em 8º. No ano seguinte, foi apenas o 10º. E, na temporada passada, acabou na modesta 12ª posição, após flerte com a zona de rebaixamento.

Apesar das campanhas recentes pouco empolgantes, o presidente Andres Rueda mostra confiança. “(A vaga na) Libertadores para mim é sagrado, tem que chegar na Libertadores. Agora, não é a meta. Vocês podem acreditar ou não. A meta sempre tem que ser assim: o Santos entra para ser campeão. O dia em que não pensarmos assim terá alguma coisa errada e vamos ter que voltar para casa”, comentou, durante a semana.

As declarações contrastam com a eliminação ainda na fase de grupos do Paulistão e com as dificuldades para fazer contratações de peso, além da perda de atletas relevantes do elenco. Para compensar, a diretoria trouxe o meia Lucas Lima, candidato a maior liderança do time, em substituição a Carlos Sánchez, dispensado no início do ano. E aposta no trio que se destacou pelo Água Santa, vice-campeão paulista: Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e Luan Dias.

O trio já está regularizado na CBF e poderá fazer a estreia no domingo. A eles se somam jogadores recuperados pelo departamento médico, o grande vilão do técnico Odair Hellmann nos primeiros meses do ano. Para este fim de semana, ele poderá contar com Mendoza, Soteldo, João Lucas, Joaquim e Alex Nascimento, todos liberados para treinar nos últimos dias. Agora Odair tem apenas duas baixas no time: o atacante Lucas Braga e o zagueiro boliviano Zabala.

Com tantos retornos e novas possibilidades, a escalação santista se tornou um mistério. Os recém-recuperados devem começar no banco de reservas, assim como o trio de reforços. Uma possível formação teria João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Soteldo), Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

O que Odair não pode esconder é a nova motivação do grupo. Ao vencer o Botafogo-SP no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Santos somou três vitórias consecutivas, o que não acontecia há 11 meses. Os triunfos foram obtidos sobre o Iguatu, pela Copa do Brasil, e sobre o Blooming, pela Copa sul-americana.

Contra o Grêmio, o nível do sarrafo subirá consideravelmente, apesar da larga experiência de Odair (ex-jogador e ex-treinador do Internacional) em enfrentar o adversário gaúcho. Campeão estadual e atual hexa no Rio Grande do Sul, o Grêmio aposta no lado motivador de Renato Gaúcho e no ímpeto ofensivo de Suárez, forte candidato a craque do Brasileirão deste ano.

FOCO NO BRASILEIRÃO

Renato Gaúcho prometeu que mudou sua visão e priorizará a competição de pontos corridos nesta temporada, embora ainda queira ir longe no torneio mata-mata. “Não que vamos descuidar da Copa do Brasil, mas, se eu tivesse que escolher um, escolho o Brasileiro porque não tenho esse título como treinador. Mas o torcedor pode ficar tranquilo porque vamos trabalhar para representar bem o clube em todas as competições”, garantiu.

Nos últimos anos, o Grêmio começou mal o Brasileirão e depois se recuperou alcançando as primeiras colocações. Até que, em 2021, a recuperação não aconteceu e o clube acabou rebaixado à Série B. Esse fator também motiva o elenco a ter um bom início de campeonato para não trazer uma pressão desnecessária no futuro.

Apesar de colocar o Brasileirão como prioridade, Renato Gaúcho reclamou da sequência de jogos. “Se eu coloco os reservas, vão dizer que o Grêmio deixa o Brasileiro de lado, mas é a tabela que está nos atrapalhando. O clube tem feito esforço para dar voo fretado, mas nem todos os jogos vão ser assim. Se continuar assim, não vai ter como colocar a mesma equipe em campo”, avisou.

Na quinta-feira à noite, o Grêmio venceu por 2 a 0 o ABC, em Natal (RN), pela Copa do Brasil e praticamente cruzou o país todo para retornar à capital gaúcha. Suárez e o volante Carballo foram preservados no jogo da Copa do Brasil e devem voltar ao time.

Principal contratação do Grêmio, o uruguaio de 36 anos teve início espetacular, marcando 11 gols em 15 jogos e ajudou o clube a conquistar a Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho. Os reforços Nathan e André Henrique estão à disposição. O treinador vem tendo alguns problemas por conta de lesões. Fábio, Pepê, Ferreira, Pedro Geromel, Reinaldo, Diego Souza e Jhonata Robert formam a lista de jogadores no departamento médico.

