João Paulo defende pênalti, mas Cano marca e Santos é derrotado pelo Fluminense no Maracanã

Em mais uma exibição ruim, o Santos foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, neste sábado, no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi marcada por faltas duras, terminando com 12 cartões amarelos. O goleiro João Paulo chegou a defender uma cobrança de pênalti, mas não conseguiu evitar a derrota do time de Paulo Turra, que chegou a terceiro jogo sem vitória na competição. O argentino Germán Cano fez o único gol da partida.

Com a derrota, o Santos estaciona nos 17 pontos e continua ameaçado pela zona de rebaixamento. Já o Fluminense vai a 28 pontos e dorme no G-4 do Brasileirão. O próximo compromisso dos paulistas no Brasileirão será no sábado, 5 de agosto, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o tricolor carioca recebe o Palmeiras. Antes, o time do Rio encara o Argentinos Juniors, na terça-feira, pelo confronto de ida das oitavas da Copa Libertadores.

Cano comemora gol que garantiu a vitória do Flu sobre o Santos. Foto: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE

Mesmo fora de casa, o Santos adotou a estratégia de pressionar o Fluminense no campo de defesa, buscando neutralizar a posse de adversária e o estilo de toque de bola dos comandados de Fernando Diniz. Apesar disso, o time tricolor teve maior volume, chegando com perigo pelos lados por meio de bolas esticadas. Os cariocas pararam quase todos os contra-ataques com falta. Os santistas repetiram o gesto na reta final do primeiro tempo e o clima entre os jogadores ficou quente no Maracanã. Somente na etapa inicial, o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima distribuiu seis amarelos, sendo quatro para os donos da casa.

O principal lance do primeiro tempo aconteceu aos 23 minutos. Arias foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O VAR chegou a analisar a possibilidade de impedimento, mas a penalidade foi confirmada. O argentino Léo Fernández bateu mal e João Paulo defendeu. No contra-ataque, Jean Lucas arrancou do campo de defesa, entrou na área e bateu à esquerda de Fábio. A linda jogada foi a única grande chance dos paulistas no primeiro tempo.

O segundo tempo continuou quente, com duras disputas de bola e mais cartões. O atacante Yony González, do Fluminense, precisou sair de maca depois de levar um pisão de Dodô no tornozelo. O lateral-esquerdo, que havia sido amarelado momentos antes, escapou de receber nova advertência e ser expulso do jogo porque o árbitro acabou não vendo o lance e o VAR entendeu que não era para vermelho direto.

Conforme o tempo foi passando, o Santos se limitava a ficar na defesa e só ir ao ataque com chutões na direção de Marcos Leonardo. O Fluminense cresceu na partida com a entrada de Ganso, mas o time de Fernando Diniz não conseguiu ser incisivo e levou perigo poucas vezes ao gol de João Paulo. Aos 31, em uma das poucas subidas do Santos ao ataque, Arias conduziu pela esquerda e deu passe milimétrico para Germán Cano tocar de primeira para o fundo das redes e fazer o único gol do confronto.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 SANTOS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Lima) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (David Braz) e Léo Fernández (Ganso); Arias, Cano e Yony González (Keno). Técnico: Fernando Diniz.

SANTOS - João Paulo; João Lucas (Gabriel Inocêncio), Joaquim, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi, Jean Lucas (Luan Dias) e Lucas Lima (Julio Furch); Mendoza (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

Árbitro - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Gols - Cano (aos 31 do primeiro tempo)

Cartões amarelos - Nino, Marlon, André, Léo Fernández, Martinelli e Cano (Fluminense); Mendoza, Rodrigo Fernández, Dodô, João Paulo e Lucas Braga (Santos)

Público - 34.211

Local - Maracanã