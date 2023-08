Santos inicia ‘era Aguirre’ contra o Fortaleza com elenco reformulado e apoio da torcida

Uma nova fase se inicia no Santos a partir deste domingo. O técnico Diego Aguirre fará sua estreia no comando do time da Vila Belmiro e sua missão é apenas uma e bem clara: tirar o time praiano da má fase que tem enfrentado no Brasileirão. Seu primeiro desafio é diante do Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do torneio nacional.

O comandante uruguaio, que conhece bem o futebol brasileiro, pega o Santos em situação muito delicada. A equipe abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 18 pontos. Foram apenas quatro vitórias em 18 jogos disputados. Mas, Aguirre não está sozinho. Cinco reforços chegaram à Vila na última janela de transferências em movimento da diretoria para tentar melhorar a qualidade do elenco. Além disso, Alexandre Gallo também chegou para ocupar o lugar de Paulo Roberto Falcão como coordenador técnico. O plano está formado, agora é começar a colocar a mão na massa.

Por último e não menos importante, a torcida santista também está fechada com o time. Aproximadamente 300 pessoas estiveram no aeroporto de Guarulhos para embarcar o elenco rumo a Fortaleza. No lugar de cobranças e protestos, o que se viu foi muita festa e gritos de apoio. Uma boa notícia foi a redução da pena imposta ao clube pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Santos estava jogando de portões fechados por conta do tumulto ocorrido no dia 21 de junho, no clássico com o Corinthians. Agora, diante do Grêmio, as arquibancadas voltarão a ser preenchidas por apoiadores.

Torcida do Santos mostra apoio ao time antes de viagem à capital cearense. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Aguirre apareceu no Boletim Informativo (BID) da CBF nesta quinta-feira e já estará no banco de reservas contra o Fortaleza. Ele já vinha comandando treinos no Santos, mas ainda não tinha tido a chance de estrear oficialmente. O último compromisso do clube praiano foi diante do Athletico-PR, no dia 5, em empate que culminou na saída de Paulo Turra. Aguirre foi anunciado dois dias depois.

Quem também deve estrear é o meia Nonato, que foi o último jogador do pacote de reforços a desembarcar na Vila. Dentre os nomes já conhecidos, o zagueiro Robson Reis e o meia Ed Carlos foram reintegrados ao elenco, atletas que estavam afastados por Paulo Turra. Soteldo deve ser titular em seu retorno à equipe.

Se de um lado o Santos vai a Fortaleza com a motivação renovada em busca de novos ares, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda também entrará em campo com incentivos de sobra. O primeiro deles é a presença massiva da torcida, que promete lotar a Arena Castelão. O clube cearense anunciou a venda de ingressos a preços bem acessíveis. O mais barato custa R$ 10, justamente com a intenção de proporcionar um ‘caldeirão’ ao adversário paulista.

Outro fator que motiva o Fortaleza é a recém classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe suou para empatar em 1 a 1 com o Libertad para seguir vivo no torneio continental após vencer o primeiro jogo no Paraguai. Apesar do ânimo renovado, o treinador argentino promete foco total no Brasileirão. A equipe atualmente ocupa a 13ª colocação com 23 pontos, tendo apenas seis triunfos em 18 compromissos e quatro derrotas seguidas.

FORTALEZA x SANTOS