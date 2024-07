Em noite perfeita, com direito a “olé', um início arrasador e apresentação vistosa na Vila Belmiro, o Santos abriu a 17ª rodada da Série B em alto estilo. Bem do início ao fim, goleou o Coritiba por 4 a 0 e abriu quatro pontos de vantagem na classificação na tabela.

Com dois gols em menos de 10 minutos e outros dois na etapa final, o Santos subiu para sete jogos de invencibilidade na Série B, subindo para 32 pontos após a décima vitória na competição. O Vila Nova, com 28, joga nesta terça-feira. Giuliano, Guilherme, Furch e Pedrinho garantiram a festa para quase 12 mil torcedores, que gritaram "olé" nos minutos finais. Fábio Carille deixou o jogo com o Vila Nova-GO, na quinta-feira passada, reclamando da falta de ganância de sua equipe após ver o rival ter um a menos em campo e não aproveitar a vantagem numérica para buscar a vitória - tinha 14 minutos e mais os acréscimos para tentar o 2 a 1 e não o fez. A bronca surtiu efeito de imediato, com a equipe realizando grande apresentação na Vila Belmiro.

Giuliano marcou o primeiro gol do Santos Foto: Reprodução/X @SantosFC

O retorno de Giuliano contribuiu bastante para o 10º triunfo na atual edição da Série B. O meia, recuperado de problema muscular na coxa direita, abriu o marcador com somente três minutos, pegando rebote de cobrança de falta de Otero na trave, derrubando o esquema dos visitantes, com linha de cinco na defesa.

Giuliano anotou seu sétimo gol na temporada. É o artilheiro santista. Saiu mandando beijinhos para a torcida e deixou o clima todo propício para o Santos. O camisa 20 ainda carimbou o travessão na primeira etapa antes de voltar a se machucar. Se a obrigação santista era achar caminhos de furar um esquema extremamente defensivo, ela veio em alta velocidade.

Os jogadores do Coritiba nem bem se recuperaram do duro golpe e novamente foram vazados. Aos oito minutos, Guilherme se livrou da marcação pela esquerda e bateu cruzado. A bola caminhava para fora do alvo, mas o assustado zagueiro Maurício Antônio desviou contra as próprias redes.

Em uma primeira etapa de domínio absoluto, o torcedor santista viu Gabriel Brazão salvar a chance rara do Coritiba, ao sair com arrojo nos pés de Robson, cara a cara. A vibração do goleiro e das arquibancadas remeteu a mais um gol. Naquele momento, Giuliano já havia deixado o campo, novamente com problema na coxa. No banco de reservas, com gelo no local lesionado, o meia explicava aos companheiros que ao saltar para cabecear, voltou a acusar a contusão.

Vendo sua estratégia ruir, o técnico Fábio Matias desfez o esquema com três defensores logo aos 31 minutos. Marcelo Benevenuto saiu com cara de poucos amigos para a entrada do atacante Éberth. Mesmo mais ofensivo, o Coritiba pouco chegou na frente e foi ao intervalo no lucro, pois poderia ter sofrido muitos gols mais.

O segundo começou divertido e elétrico. Robson mais uma vez perdeu na cara de Brazão, em nova noite iluminada. E, logo depois, Serginho fez de cabeça. O auxiliar deu impedimento, confirmado pelo VAR.

Com a tranquila vantagem no marcador, e com um rival pressionado a se arriscar, Carille observaria o comportamento de seu esquema defensivo e o poderio de contragolpe santista.

Pedro Morisco salvou duas vezes. Na terceira oportunidade, sem ter o que fazer, o goleiro acabou derrubando Guilherme na área. O árbitro reclamou de possível firula do atacante, mas se rendeu após consulta ao VAR. Furch recebeu a bola em ato de gentileza de Guilherme, bateu o pênalti com força e ampliou. Foi celebrado por toda a equipe. O artilheiro necessitava de um gol de alívio. Vinha lutando muito, mas sem ir às redes.

Sob a cantoria da animada torcida, o Santos não baixou a guarda. Ciente que merecia retribuir tamanho carinho, o time continuou em cima e transformou a vitória contundente e merecida em goleada com Pedrinho escorando de cabeça a cobrança de falta de Otero, fechando a noite mágica e perfeita.