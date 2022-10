Santos comemora aniversário de 82 anos de Pelé com show de luzes na Vila Belmiro

O Santos homenageou Pelé com um show de luzes, neste sábado, na Vila Belmiro, em comemoração aos 82 anos de Pelé. O Rei do futebol faz aniversário neste domingo, dia 23 de outubro, e a homenagem aconteceu antes do clássico com o Corinthians, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Poucos minutos após as equipes encerrarem o aquecimento no gramado, as luzes da Vila Belmiro foram apagadas e o telão do estádio passou momentos da carreira de Pelé. A inconfundível assinatura do Rei também foi projetada no gramado. Em seguida, o público acompanhou um show de luzes, seguido de fogos de artifício durante a entrada dos times em campo. Bandeiras também foram abertas pela torcida nas arquibancadas.

Nascido em 1940, Pelé disputou 1.366 jogos e marcou um total de 1.283 gols, dos quais 1.091 pelo Santos. Somente contra o Corinthians, o Rei do Futebol jogou 47 vezes e marcou 49 gols. O Corinthians foi o time que mais sofreu gols de Pelé, sofrendo 49 gols em 47 jogos oficiais.

Pelé tem adotado uma postura mais discreta nos últimos anos, tanto publicamente quanto nas redes sociais. O Rei passou por uma série de internações no final de 2021, quando foi diagnosticado com um tumor no cólon. Ele foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

A festa pré-jogo em homenagem ao nosso eterno Rei! É por ele, é pela Nação Santista, é pelo PEIXÃO! 👑⚪⚫ pic.twitter.com/XoRIxVDZLg — Santos FC (@SantosFC) October 22, 2022

Quem não se emocionou, é completamente maluco! Homenagem ao nosso eterno Rei! 👑⚪️⚫️ #Pelé82 pic.twitter.com/xNt9rg6WlI — Santos FC (@SantosFC) October 22, 2022

Em janeiro, exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado de Pelé. No mês seguinte, ele foi novamente internado, desta vez para tratar uma infecção urinária. Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realização de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer. Desde então, o Rei tem seguido o tratamento em casa.