Santos joga mal de novo, empata na Vila Belmiro com o Athletico-PR e se aproxima do Z-4

O Santos aumentou neste sábado sua coleção de números ruins: empatou mais uma no Brasileirão, desta vez com o Athletico-PR por 1 a 1, com gol de Pablo e de Marcos Leonardo. O time ganhou seu último jogo na 14ª rodada, no começo de julho, tem o mesmo número de jogos e pontos (18) e se aproxima da zona de rebaixamento. Mais uma vez também a Vila Belmiro não teve a presença de torcedores, como manda a punição imposta pelo STJD. “Não fizemos um primeiro tempo bom. Vamos trabalhar para conseguir os resultados”, disse Marcos Leonardo, autor de sete gols no torneio.

O Santos é uma equipe sem nada neste momento. Sem qualidade, sem jogadas, sem defesa e sem ataque, a não ser pela presença isolada de Marcos Leonardo, e sem torcida - o time paga a quarta partida das oito de punição merecida após protestos no jogo contra o Corinthians. E agora também sem diretor de futebol, com o pedido de demissão de Paulo Roberto Falcão após problemas com o meia Soteldo (afastado) e acusação de assédio. O técnico Paulo Turra, recém-chegado à Vila, não mostrou nada. Em casa, diante do Athletico-PR, o time não era sequer apontado como favorito. O empate caiu dos céus. Estava perdendo até os 49 minutos do segundo tempo.

Com portões fechados, a torcida tem feito falta, mas ela sabe o que fez e tem responsabilidade na fraca campanha do time no Brasileirão. Agora, o Santos tem o mesmo número de pontos e jogos. Dependendo dos resultados da 18ª rodada, pode descer para mais perto da zona de rebaixamento. Abriu o sábado em 15º lugar.

Lucas Lima era para ser o organizador do meio de campo do Santos na Vila: não conseguiu fazer isso diante do Athletico-PR Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O empate na Vila neste sábado foi o sexto do time na competição. E teve gosto especial porque estava perdendo até os acréscimos. O Santos tem apenas uma vitória nos últimos 12 jogos. Somente nas últimas quatro apresentações no Brasileirão, além de empatar diante do rival paranaense, apanhou do Fluminense ( 1 a 0) e do São Paulo (4 a 1) e empatou também com o líder Botafogo (2 a 2) depois de estar ganhando por 2 a 0.

Deu dois chutes a gol no primeiro tempo, um para fora e outro travado. Aos 30, aproveitando erro de marcação e bom passe de Fernandinho, que organizava as saídas de bola do visitante, Pablo concluiu livre para deixar o seu time na frente: 1 a 0. O Santos tentou um arremate de primeira com Jean Lucas em passe dado por Marcos Leonardo, mas o santista pegou mal, muito mal, e a bola saiu por cima, longe do gol. Foi o melhor momento da equipe. Aos 42, em falta ‘ensaiada’, outra jogada errada após cabeçada de Gabriel Inocêncio na segunda trave.

O Atlhetico atuou com time reserva por causa do seu compromisso na semana que vem na Libertadores. Sua estratégia era manter o Santos longe de sua área.

O Santos melhorou no segundo tempo, com o time mais avançado. Foi uma mudança de posicionamento e não de qualidade. Nem mesmo com as alterações o time ganhou respondeu bem. O rival manteve sua pegada, sem pressa e apostando em jogadas isoladas para surpreender os donos da casa. Usou alguns titulares, como Vítor Roque, para segurar o resultado. Mas não conseguiu graças ao VAR, que chamou o árbitro para revisar uma possível mão na bola. Ele entendeu que teve o toque e marcou pênalti: Marcos Leonardo empatou.

