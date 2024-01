Santos leva 3 a 0 do Cruzeiro em Barueri e é eliminado da Copinha

Depois do jogo, os Meninos da Vila choraram em campo e, ao contrário do que aconteceu com o time profissional quando foi rebaixado à Série B, receberam o apoio dos torcedores, que cantaram o hino do clube em Barueri.

“É um momento bem difícil para todos os santistas. A gente agradece a torcida pelo apoio, independentemente da situação, vamos continuar trabalhando para buscarmos títulos”, afirmou o meio-campista boliviano Miguelito, que já faz parte do time profissional. No ano passado, ele assistiu do banco de reservas a equipe ser rebaixada à segunda divisão.