Santos leva 3 a 0 do Santo André e fica em 2º lugar no grupo da Copinha

Diante de 10.969 torcedores, o Santo André garantiu o primeiro lugar do Grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao superar o Santos, por 3 a 0, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, nesta quarta-feira. A partida fechou a fase de classificação. Apesar de já terem a vaga garantida por antecedência, os santistas perderam os 100% de aproveitamento e avançaram em segundo - vão enfrentar o EC São Bernardo, enquanto o Santo André recebe o Bahia, na segunda fase.

A vitória deixou o Santo André com sete pontos, liderando a chave, enquanto o Santos ficou com seis e avançou em segundo lugar. No mesmo grupo, o Falcon-SE cehgou aos quatro ao superar o São Raimundo-RR (zero) por 2 a 1, mas ambos deram adeus à competição.

O jogo começou debaixo de chuva e com um susto do Santos. Antes dos 10 minutos, o zagueiro Jair teve que ser substituído com uma lesão no joelho. A partida era bastante estudada pelas duas equipes. Subindo suas linhas, o Santo André aproveitou seu melhor momento para abrir o placar aos 27 minutos. Kevyson falhou na saída de bola, o time da casa puxou contra-ataque com Pato, que rolou para Gabriel Ferreira finalizar cruzado.

Santo André surpreende, atropela o Santos e passa em 1º lugar Foto: Abner Dourado/ EC Santo André

O Santos respondeu em chute de longa distância de Ivonei. Mas foi o Santo André quem ampliou o marcador, novamente com Gabriel Ferreira. Após nova falha da defesa do Santos, Pato finalizou na marcação e, na sobra, deu nova assistência para Gabriel chutar rasteiro, aos 38 minutos. Após o segundo gol, o Santo André ficou com um a menos, com expulsão do zagueiro Caio.

Na segunda etapa, em vantagem numérica em campo, o Santos tomou conta da partida. Rápido nas transições, porém, não conseguia traduzir o domínio em grandes jogadas. A chance mais clara surgiu somente aos 36 minutos, com Souza perdendo chance inacreditável. Ivonei arriscou de fora da área, Gabriel Cabral espalmou e, sem equilíbrio, Souza finalizou em cima do goleiro, que jogou para escanteio.

No lance seguinte, no contragolpe, o Santo André quase definiu a partida. Em ataque puxado pela esquerda, Bruninho entrou sozinho na área e finalizou forte para grande defesa de Edu. A bola ainda resvalou na trave. Na reta final, Cledson foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti para o Santo André. Bruninho finalizou rasteiro, no canto, para decretar a vitória.

Mais cedo, pelo Grupo 32, o XV de Piracicaba goleou o Alecrim-RN por 5 a 0 e se classificou em primeiro, com sete pontos. No mesmo grupo, o Nacional-SP venceu o Juventude por 3 a 0 e avançou em segundo lugar, com seis. Pelo Grupo 24, o confronto dos eliminados entre Rosário Central-SE e Fluminense-PI terminou com vitória dos sergipanos por 4 a 0.

Confira os resultados desta quarta-feira: