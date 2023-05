Santos leva confiança à Argentina e desafia Newell’s para mostrar que pode ser competitivo

A vitória por 3 a 2 sobre o América-MG, no sábado, foi avaliada como a “a melhor partida do Santos até aqui” por Mendoza, destaque do jogo e elogiado por Odair Hellmann por ter jogado de forma “solta e confiante”. A confiança apontada pelo treinador no atacante colombiano é algo que esteve em falta para todo o time no início da temporada, mas o caminho para cultivá-la está aberto e os níveis podem aumentar a partir das 21h30 de terça-feira, caso o duelo com o Newell’s Old Boys, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, na Argentina, termine com vitória santista.

A partida é válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, torneio em que o Santos foi feliz na primeira rodada ao vencer o Blooming por 1 a 0 na Bolívia, enfrentando o fantasma do mau desempenho fora de casa de seu histórico recente. Depois, frustrou-se ao empatar com o Audax Italiano na Vila. Em segundo lugar do Grupo E, com quatro pontos, desafiará justamente o líder da chave, que tem seis pontos.

Após um início de ano muito ruim, com a eliminação no Paulistão ainda na primeira fase pela terceira edição seguida, o time santista mostra potencial de reação, embora ainda desperte insegurança na torcida. Agora, tem a chance de emplacar uma série de três vitórias na temporada e provar que pode ser mais competitivo.

Santos tenta manter bom momento no ano diante do Newell's Old Boys Foto: Raul Baretta/ Santos FC

“Estamos melhores e mais fortes. Temos coisas a evoluir, mas se pegarmos o período após o Paulista, a equipe está mais consolidada”, comentou Odair após a vitória sobre o América, primeiro resultado positivo da equipe no Brasileirão após empate sem gols com o Atlético-MG e derrota por 1 a 0 para o Grêmio.

Parte do crescimento do time se deve a chegada de Lucas Lima, que tem dado mais qualidade ao meio de campo. Ele voltou ao clube em fevereiro com um contrato de produtividade válido até o fim de abril e teve, na segunda-feira, o contrato renovado até 2025, com aumento salarial. O meia sozinho não resolveu todos os problemas da equipe, mas a ajudou a evoluir.

Continua após a publicidade

Manter a evolução, contudo, não será tão fácil. Odair lamenta desde o início do ano o fato de o time sofrer com muitos problemas de lesões, o que o impede de dar sequência a uma mesma formação. Para o duelo na Argentina, terá mais um problema. Soteldo, que já tem histórico de lesões, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi vetado da partida. Daniel Ruiz deve jogar em seu lugar.

O atacante Lucas Braga, recuperado de uma pubalgia, está novamente à disposição. João Lucas e Lucas Barbosa estão em transição. Luan Dias está na fisioterapia, mas não poderia jogar de qualquer forma, pois não está inscrito na Sul-Americana, mesmo caso de Gabriel Inocência e Bruno Mezenga, que completam o trio contratado junto ao Água Santa após o Paulistão.

O Santos terá a missão de bater um time que, embora esteja invicto na Sul-Americana, não vive fase tão boa no Campeonato Argentino. Comandado pelo ex-lateral Gabriel Heinze, conhecido por suas passagens por times como Manchester United e Real Madrid e pelas aparições na seleção argentina, o Newell’s Old Boys, ocupa a 12º posição da competição nacional, com 19 pontos.

De acordo com o Rosario3, portal de notícias do canal de TV El Tres, Heinze tem dúvidas para formar o time que irá a campo contra os santistas. O zagueiro Velázquez sofreu uma pancada no ombro e deve ser substituído por Ortiz. Também há uma duvida no meio de campo, setor no qual Cristian Ferreira não vive bom momento, por isso pode ser substituído por Montenegro ou Portillo.

NEWELL’S OLD BOYS X SANTOS