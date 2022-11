Santos luta contra desânimo e visita Botafogo pensando em 2023

Publicidade

Os torcedores do Santos ainda têm dois jogos para apoiar o time nesta temporada, o primeiro deles marcado para as 20 horas desta quinta-feira, 10, contra o Botafogo, no Engenhão, mas o momento já é de ansiedade por 2023. No Rio, os jogadores tentarão dar algum ânimo à desiludida torcida antes do início da construção de um novo horizonte a partir do fim do Brasileirão.

Depois de nova frustração ao empatar por 1 a 1 com o Avaí na rodada passada, a equipe santista continua no meio da tabela, com 47 pontos. Adversário desta quinta, o Botafogo tem 50 e pode ser alcançado pelos santistas, mas não tem chance de ser ultrapassado porque tem duas vitórias a mais - 14 contra 12.

O duelo com os botafoguenses marcará o retorno do zagueiro Maicon após mais de um mês como desfalque em razão de uma lesão na coxa direita. Havia a expectativa de que ele retornasse contra o Avaí, mas ficou no banco e não foi utilizado. Contra o Botafogo, como Alex continua lesionado e Luiz Felipe está suspenso, o experiente defensor de 34 anos começará jogando. “O Santos FC é grande e tem que ir para o jogo, honrar a camisa e ir em busca do nosso objetivo, que é conquistar os três pontos”, comentou o zagueiro.

Contratado em março, com vínculo válido por duas temporadas, Maicon acompanha a torcida na expectativa por um 2023 melhor, até porque foi bastante atrapalhado por lesões ao longo deste ano. Enquanto isso, a diretoria trabalha para resolver uma série de assuntos que envolvem o time principal, da devolução de Jhojan Julio para a LDU à busca por um treinador.

Também há situações como a de Luan, em fim de empréstimo e perto de voltar ao Corinthians, e do lateral-direito Madson, que, assim como o companheiro de posição Auro, não deve ter o contrato renovado. Luan tem chances de começar jogando nesta quinta. Madson, titular contra o Avaí, deve dar lugar a Nathan. Além de Luiz Felipe e Alex, a lista de desfalques do técnico Orlando Ribeiro tem Vinícius Zanocelo, suspenso, e os lesionados Lucas Braga, Soteldo, Ed Carlos e Felipe Jonatan.

No Engenhão, o Santos encontrará um Botafogo sem o goleiro Gatito Fernández, que sofreu uma lesão no ombro esquerdo e só volta a jogar no ano que vem. Por isso, a meta botafoguense será defendida por Lucas Perri. O técnico Luís Castro não conta com o atacante Victor Sá e o lateral-esquerdo Marçal, ambos suspensos. Lucas Fernandes, que voltou de lesão e começou no banco nos últimos dois jogos, pode reaparecer no time titular.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SANTOS

BOTAFOGO - Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Gabriel Pires (Lucas Fernandes); Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

SANTOS - João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Carabajal; ngelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa (Luan). Técnico: Orlando Ribeiro.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC-FIFA)

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).