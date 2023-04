Santos mira força ofensiva por vaga sem sustos na Copa do Brasil contra Botafogo-SP

Com um olho na vaga e outro no desempenho ofensivo, o Santos recebe o Botafogo-SP nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, disposto a obter uma classificação sem percalços para as oitavas de final da Copa do Brasil. O cenário é tranquilo em função da vitória no jogo de ida por 2 a 0 em Ribeirão Preto. No entanto, a escassez de gols da equipe nos últimos jogos vem causando preocupações ao técnico Odair Hellmann.

“Estamos tomando as decisões erradas na hora de terminar a jogada e por isso não estamos conseguindo concluir a gol. A equipe tem evoluído na parte defensiva e precisa dar esse salto no ataque para ficarmos ainda mais fortes”, afirmou.

O Santos se garante na sequência do torneio até mesmo com derrota de 1 a 0. Mas o que o treinador quer é ver o seu time emplacar uma boa vitória diante de sua torcida para amenizar o clima de desconfiança. Em duas rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe ainda não balançou a rede. Na Copa Sul-Americana, o time tem somente um gol marcado.

Disposto a passar confiança para o grupo, Odair dá a entender que a dificuldade em vencer os goleiros rivais é uma questão de tempo, embora saiba que um novo fiasco ofensivo pode aumentar a pressão sobre o seu trabalho. “Estamos no caminho de dar essa melhora ofensiva.”

Soteldo finaliza no último treino do Santos antes de enfrentar o Botafogo-SP pela Copa do Brasil Foto: Raul Baretta / Santos FC

Focado em fortalecer o seu ataque, o treinador ganhou um problema de última hora. O recém-contratado Luan Dias foi submetido a um exame de imagem e teve constatada uma lesão na coxa esquerda. O atacante Lucas Barbosa segue entregue ao departamento médico para se recuperar de uma contusão no tornozelo esquerdo. Outra peça ofensiva que continua ausente é Lucas Braga. Já na fase final de transição física, a previsão de voltar a ser relacionado é somente para o final de semana.

Contra o rival de Ribeirão Preto, treinador aposta em uma linha de frente veloz para movimentar o placar. Mendoza, que disputa a posição com Ângelo, deve iniciar a partida e vai ter a companhia de Soteldo. Marcos Leonardo vai ser a referência no setor jogando entre os zagueiros.

Continua após a publicidade

Odair tem dúvidas no meio-campo. Dodi tem a sombra de Camacho enquanto Lucas Lima briga para ser o elemento de criação com Miguelito. Na defesa, Lucas Pires segue dono da posição na lateral esquerda em razão da contusão de Felipe Jonatan. E Nathan atua pelo outro lado. Messias e Eduardo Bauermann compõem a zaga com João Paulo no gol.

Se o Santos está amparado por uma boa vantagem para seguir na Copa do Brasil, no Botafogo, o ambiente é de “tudo ou nada” já que o time só se classifica no tempo normal no caso de uma vitória por três de vantagem na Vila Belmiro. Um triunfo por dois gols leva a decisão para as penalidades.

O técnico Adilson Batista admite a dificuldade, mas alimenta a esperança de fazer o que muitos consideram impossível. “No futebol a gente tem sempre que acreditar. É sempre difícil jogar na Vila Belmiro e o Santos tem uma grande vantagem. Mas o jogo é jogado. É entrar concentrado e, assim que tivermos oportunidades, tentar fazer o gol e buscar a classificação”, afirmou.

SANTOS X BOTAFOGO-SP

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi (Camacho) e Lucas Lima (Miguelito); Mendoza (Ângelo), Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Thassio, Carlinhos, Diogo Silva e Jean Victor; Filipe Souto, Guilherme Madruga, Luiz Henrique e Gustavo Xuxa; Robinho e Osman. Técnico: Adilson Batista.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

Continua após a publicidade

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

TRANSMISSÃO - SporTV2 e Premiere FC.