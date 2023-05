Santos líder? Visita de Neymar leva clube a liderar ganho de seguidores nas redes; veja ranking

A visita de Neymar à Vila Belmiro para acompanhar uma partida do Santos pela Copa sul-americana no fim de abril impulsionou o desempenho do time paulista nas redes sociais. A equipe alvinegra aparece com destaque no ranking digital dos clubes brasileiros divulgado mensalmente pelo Ibope Repucom.

O relatório apontou que o Santos liderou no ganho de inscritos em suas plataformas oficiais - Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok - entre todos os clubes brasileiros em abril. A presença de Neymar no duelo com o Audax Italiano, no dia 20, resultou em 903 mil novas inscrições. Trata-se do melhor resultado santista de toda a séria histórica do estudo, realizado desde 2016.

O feito inédito levou o Santos aos 12 milhões de inscritos no total, retomando a presença entre os cinco clubes mais seguidos do Brasil. O TikTok da equipe da Vila Belmiro concentrou 76% desse resultado, com mais de 680 mil novos inscritos, e fez a conta da agremiação nessa rede crescer 75%, ultrapassar 1,6 milhão de inscritos e se tornar uma das cinco mais seguidas do País entre clubes de futebol.

“O impacto da presença de Neymar nas redes sociais do Santos foi tão relevante que, em apenas um mês, o clube somou 85% do volume de novas inscrições que conseguiu ao longo de todo o ano de 2022″, aponta Arthur Bernardo Neto, diretor de desenvolvimento de negócios do Ibope Repucom.

“Além disso, colheu frutos importantes como a elevação de sua conta no TikTok como uma das mais seguidas do País atualmente entre os clubes, que se apresenta como mais um ativo de peso para entrega de valor para os fãs e exposição de qualidade para seus patrocinadores e parceiros”, completa.

OUTROS DESTAQUES

De acordo com a pesquisa, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Palmeiras foram os outros times que mais se destacaram nas plataformas digitais. Juntos, os quatro e o Santos foram responsáveis por cerca de 2,5 milhões de inscrições, ou mais de dois terços (68%) do total entre todos os 50 no período.

O Flamengo chegou à marca de 54 milhões de inscrições entre suas redes, obtendo o segundo melhor desempenho do último mês ao somar cerca de 660 mil no combinado. O clube foi o líder de crescimento no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Sua conta no Instagram foi a com maior concentração de inscritos, com cerca de 300 mil novos, o que representa 45% de seu resultado total em abril. ultrapassou os 17 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, onde lidera substancialmente entre os times brasileiros, e também bateu a marca de 7 milhões no TikTok.

O Fluminense, campeão carioca de 2023, obteve o terceiro melhor desempenho de abril ao registrar pouco mais de 430 mil novas adesões em suas plataformas, ultrapassando os 6 milhões de inscrições entre todas as suas redes e avançou uma posição no ranking geral, ocupando agora a 11ª. O time tricolor concentrou cerca de 70% de seu crescimento no TikTok, no qual somou mais de 290 mil inscritos e chegou à marca de 1,2 milhão, entrando no grupo dos oito clubes nacionais com mais de 1 milhão de inscritos na plataforma.

O Corinthians ocupou a quarta posição em crescimento no último mês. Foram cerca de 390 mil novas inscrições no combinado de suas contas. Seu principal resultado se deu no Instagram, no qual contabilizou 215 mil novos inscritos, ou 55% de seu desempenho em abril entre todas as suas redes oficiais.

O Palmeiras, campeão paulista de 2023, fecha o pódio entre os maiores resultados do último mês ao registrar 166 mil inscrições no acumulado de suas plataformas. O clube concentrou 71% de seu crescimento no Instagram.

“As ferramentas disponíveis nas redes sociais são extremamente importantes, os clubes de futebol entenderam a situação, estão conseguindo rentabilizar e ampliar a base de dados. Com milhares de seguidores, as oportunidades para fazer ações, criar engajamento e realizar promoções com os patrocinadores ficam cada vez maiores”, afirma Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio da Wolff Sports.

Com postagens mais leves, o Sport chegou a quase 5 milhões de seguidores nas redes e é o nordestino melhor colocado. “Cada plataforma tem sua particularidade e tipos de usuários diferentes. Entendemos as demandas da nossa torcida e conseguimos atingir números específicos com uma brincadeira que foi criada internamente”, explica Lindainês Santos, social media do clube pernambucano.

Armênio Neto, especialista em geração de receitas na indústria esportiva, reforça a necessidade de entender os seguidores. “O pontapé inicial para os grandes clubes é analisar o potencial do volume de seguidores e torcedores por meio das mídias sociais. O passo seguinte é monetizar através das plataformas digitais, algo facilitado pelas equipes profissionais e competentes presentes nos clubes. A criação e a comercialização de novos produtos, por exemplo, fortalecem esta nova visão de focar nesses canais”.

VEJA O RANKING COMPLETO: