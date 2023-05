Palmeiras defende tabu e quer empurrar Santos para turbulência no Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste sábado, às 21h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro defendendo um tabu contra o Santos. A equipe alviverde não perde para o rival desde outubro de 2019. Nesse intervalo, foram 11 partidas, com nove vitórias e dois empates, com direito a oito triunfos consecutivos. Na Vila Belmiro, os visitantes têm a chance de empurrar os donos da casa de volta a uma fase turbulenta. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Nas últimas quatro partidas da temporada, o Palmeiras anotou 13 gols, enquanto o Santos balançou as redes cinco vezes. Invicta há três jogos, a equipe alvinegra conseguiu encontrar equilíbrio, mas após o empate sem gols com o Bahia na Copa do Brasil, a torcida voltou a pegar no pé de Odair Hellmann e uma derrota na Baixada tem potencial para tumultuar o momento vivido pelo Santos.

No futebol brasileiro, diante de um calendário sufocante, é comum que as equipes oscilem, tantos aquelas com vasto elenco, como as mais modestas. Outro fato corriqueiro é a descoberta de novos talentos na Vila Belmiro. A torcida santista está encantada com o atacante Deivid Washington. O garoto de 17 anos deu conta do recado na ausência de Marcos Leonardo, que serve a seleção no Mundial Sub-20, e marcou gols diante de Vasco e Bahia pelo Brasileirão. Contra o Palmeiras, o jovem deve ser titular novamente. Sem Mendoza, lesionado, Odair tem em Lucas Braga o mais forte candidato a uma vaga na ponta.

Deivid Washington tem surpreendido e ajudado o Santos a vencer partidas do Brasileirão. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

“Nós temos a responsabilidade de buscar a vitória a cada jogo. Esse grupo está entregando, com coisas a evoluir, mas está forte e mostrou evolução. Espero que a gente consiga colocar toda a nossa melhora em prática para obter a vitória contra o Palmeiras. Será um grande jogo. O Palmeiras é muito forte, mas com estratégia, organização e fisicamente bem podemos fazer um duelo de enfrentamento”, avaliou Odair.

No clássico deste sábado, o Palmeiras inicia uma sequência de quatro jogos longe de seus domínios. Depois de medir forças com o Santos, os palmeirenses viajam a Assunção, no Paraguai, para encontrar o Cerro Porteño na Libertadores. Depois, vão a Belo Horizonte para duelar com o Atlético-MG no Brasileirão e terminam a série na capital cearense para decidir com o Fortaleza quem fica com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É provável que a comissão técnica poupe alguns titulares diante da responsabilidade maior no jogo de quarta-feira pelo torneio continental.

Artur deve retomar a titularidade neste sábado. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

Um desfalque importante para o Palmeiras estará no banco de reservas. Abel Ferreira não comandará a equipe por ter acumulado três cartões amarelos. “Vamos jogar na casa deles, casa cheia, difícil... Gostaria muito de ir, mas não posso. Não poderei estar no banco em um estádio absolutamente extraordinário, que chamam de caldeirão. É um estádio mítico, com história, ambiente espetacular. Estádio cheio, vibrando e terei de ficar no hotel, tomar uma água com gás e limão e assistir à minha equipe”, brincou o português.

SANTOS x PALMEIRAS