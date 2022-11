Santos pega Fortaleza por ‘despedida honrosa’ no Brasileirão e com o pensamento em 2023

Publicidade

Sem chances de vaga na Libertadores, uma vitória nos últimos cinco jogos, e já de olho na temporada de 2023. É nesse ambiente melancólico que o Santos se despede do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, diante do Fortaleza pela última rodada da competição. Após a derrota de 3 a 0 para o Botafogo, o time santista espera, pelo menos, oferecer uma despedida honrosa para amenizar o descontentamento de seus torcedores.

Enquanto a diretoria já estuda uma reformulação no departamento de futebol, que inclui a chegada de um novo treinador, o técnico Orlando Ribeiro tenta juntar cacos desse final de campanha pífio para buscar três mais três pontos na classificação.

Ciente da queda de rendimento que o time apresentou nos últimos duelos, Orlando Ribeiro, que está de saída do cargo, busca ainda motivar os atletas para um fim de campeonato menos doloroso. “O que eu tinha de fazer nesses jogos, acredito que eu fiz. Temos mais uma partida, vamos tentar realmente fazer uma boa apresentação e vencer em casa, que é o que importa para o nosso torcedor na Vila”, afirmou.

Orlando Ribeiro comanda o Santos pela última vez no Brasileirão

Com 47 pontos, o Santos ocupa o 12º lugar e, mesmo com a vitória, não tem como melhorar a sua classificação no Brasileirão. Garantido na Copa Sul-Americana, o treinador agora vai conversar com o departamento médico para avaliar o estado físico de seus atletas e para definir a equipe.

Líder da equipe um dos poucos jogadores que se salvaram na temporada, o goleiro João Paulo espera que esses momentos turbulentos sirvam como aprendizado para que em 2023 o Santos volte a brigar por títulos.

“Fizemos mais uma temporada abaixo do esperado. Temos que pedir desculpa para a torcida e trabalhar forte para conseguir bons resultados no ano que vem”, comentou o arqueiro santista.

Contra os cearenses, Orlando Ribeiro deve escalar um time leve na frente a fim de tentar pressionar o rival em seu campo de defesa. Marcação na saída de bola e também compactação entre os três setores são os ajustes que o comandante santista pretende fazer no time para a partida deste domingo.

Pelo lado do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda deve manter o time que goleou o Bragantino na última rodada. Dono da terceira melhor campanha do segundo turno com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas, o time cearense ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem e precisa da vitória fora de casa e de tropeços de América-MG e Botafogo.

O treinador argentino terá o desfalque do volante Fabrício Baiano e do atacante Robson. O jogador Lucas Crispim, recuperado de lesão muscular, é a novidade da equipe para o duelo em Santos.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x FORTALEZA

SANTOS - João Paulo; Nathan, Maicon, Jair Cunha e Lucas Pires; Camacho, Rodrigo Fernández, Carabajal e Lucas Barbosa; Angelo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

FORTALEZA - Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Pedro Rocha, Moisés e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

TRANSMISSÃO - SporTV e Premiere.