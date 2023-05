Santos perde para o Cruzeiro e continua sem pontuar fora de casa no Brasileirão: alerta ligado

O Santos ainda não conseguiu pontuar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Depois de perder na estreia para o Grêmio, a equipe alvinegra foi derrotada neste sábado, 6, pelo Cruzeiro, por 2 a 1, no Estádio Independência. Com um ataque pouco efetivo e muita oscilação ao longo do jogo, o time paulista não conseguiu superar a boa organização do rival, dominante na maior parte do jogo. Venceu o time mais eficiente no ataque.

A partida marcou a “despedida” de Marcos Leonardo, principal atacante do elenco. Convocado para a seleção brasileira que vai disputar Campeonato Mundial sub-20 a partir do dia 20 de maio, o santista vai desfalcar o time por dez jogos – caso o Brasil chegue à final. No jogo deste sábado, foi dele o passe para o gol de Ângelo.

Com dois gols de Wesley, Cruzeiro vence o Santos no Estádio Independência. Foto: Foto Cris Mattos /STAFF IMAGES / CRUZEIRO

O Cruzeiro, por sua vez, está entre os líderes do torneio ao somar três vitórias – o time do técnico Pepa já havia derrotado Grêmio e o Bragantino. O destaque do jogo foi o atacante Wesley, ex-Palmeiras, que saiu do banco de reservas e marcou os dois gols da vitória.

Empurrado por mais de 20 mil torcedores, o Cruzeiro sempre teve o controle do jogo, mas mostrou problemas para criar chances de gol. Só teve uma aos 3, com Rafael Bilu. O placar só foi aberto aos 20. Após cruzamento de Ramiro, a bola cruzou a área e encontrou Wesley na segunda trave. Com uma finalização difícil, o ex-palmeirense abriu o placar. O gol é importante para afirmação do atacante, que encerrou um jejum de 32 jogos sem marcar (contanto também o período em que jogou no Palmeiras). Ele foi a maior contratação do clube mineiro para a temporada em negócio de R$ 16 milhões.

Apressado para tentar definir as jogadas, principalmente pelas pontas, o Santos teve dificuldade para criar chances para empatar. O time ficou mais com a bola, mas foi pouco efetivo. Só levava perigo com os lançamentos longos da defesa ao ataque. A melhor chance só veio aos 34 quando Mendoza completou bem o lançamento de Marcos Leonardo. Em seu reencontro com o Santos, o goleiro Rafael Cabral fez uma bela defesa, no chão. Antes disso, o time só havia chegado com uma finalização de fora de área de Marcos Leonardo no começo do jogo.

O Santos voltou melhor no segundo tempo. Além de trocar passes com maior velocidade, a entrada de Ângelo no lugar de Lucas Braga trouxe maior dinamismo aos ataques, confundindo a marcação. Foi exatamente dessa forma que o time conseguiu o empate. Após belo passe de Marcos Leonardo, Ângelo finalizou para empatar.

A torcida estava com saudade dessa dupla, que teve bons momentos no ano passado. Enquanto Marcos mantém a regularidade como uma das promessas do time, Ângelo alterna bons e maus momentos e chegou a ser vaiado pela torcida em jogos na Vila Belmiro. Está tentando recuperar seu melhor momento.

Não deu tempo de os santistas comemorarem esse princípio de recuperação. Quatro minutos depois, Wesley recolou o time mineiro à frente ao aproveitar rebote do goleiro João Paulo. Toda a jogada foi construída por Mateus Vital. O Santos tentou empatar com quatro atacantes, mas a melhor chance que conseguiu foi uma cabeçada de Marcos Leonardo que passou raspando o travessão.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 2 x 1 Santos

Gols: Wesley, aos 20 do 1º T e Angelo, aos 12 do 2ºT; Wesley, aos 16

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard Coelho, Ramiro (Machado), Mateus Vital (Neto Moura) e Bruno Rodrigues; Gilberto (Henrique) e Rafael Bilu (Wesley). Técnico: Pepa

Santos: João Paulo; Nathan (Gabriel Inocêncio), Messias, Joaquim e Lucas Pires; Fernández (Ed Carlos), Camacho (David) e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Ângelo). Técnico: Odair Hellmann

Amarelos: Lucas Lima, William, Fernández, Gabriel Inocêncio, Ramiro, Oliveira, Richard, Henrique,

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Público: 21190 torcedores

Renda: não divulgada

Estádio: Independência (MG)