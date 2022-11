‘Vila Canindé’: Santos e Portuguesa fecham acordo para uso do Canindé em 2023

Publicidade

As diretorias de Santos e Portuguesa assinaram acordo com a Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira para uso do Canindé pelo time alvinegro em 2023. A casa do clube da capital paulista vai passar por reformas para receber partidas do Santos.

“Acabei de assinar o contrato com o (Andrés) Rueda (presidente do Santos) e com a Federação Paulista. Será realizada uma reforma para receber os jogos do Santos inclusive na Copa Sul-Americana: sistema de iluminação, gramado, parte das cadeiras numeradas. Vamos receber quatro a cinco jogos no ano que vem. Essa parceria não deve ficar só para o Paulistão. O Rueda chama de ‘Vila Canindé’. É muito provável que tenhamos mais jogos nos próximos anos”, disse o presidente da Portuguesa, Antonio Carlos Castanheira, em evento do lançamento do Paulistão 2023.

Segundo Castanheira, 15% do aluguel do estádio será destinado à Federação Paulista de Futebol para pagar as reformas. A negociação entre Santos e Portuguesa para uso do estádio já ocorre há alguns meses. O início das reformas no Canindé será já na próxima semana.

“Quinze por cento do aluguel do estádio, em vez de ir para a Portuguesa, paga para a FPF. Ninguém aumenta sua dúvida, ninguém paga mais do que o normal. A Portuguesa não ia usar as cadeiras porque está interditada. Nós vamos desinterditar e usar sem custo. O Santos pagaria o aluguel para a federação para a gente deixar o Canindé em ordem e arrumado”, explicou Castanheira.

Neste mês, o Santos avançou nas negociações com a WTorre para desenvolver a modernização da Vila Belmiro para 2023. O clube informou que a empresa de engenharia apresentou aos dirigentes do clube a readequação do projeto arquitetônico inicial do novo estádio, assim como os planos para a viabilização financeira.

A Portuguesa voltará a disputar a elite do futebol paulista no ano que vem após garantir o acesso nesta temporada. Foram sete anos longe da primeira divisão estadual. O Canindé tem capacidade para 22 mil pessoas.