Santos presenteia filho de Bob Marley com camisa do clube

O Santos presenteou Julian Marley, filho do cantor e compositor de reggae Bob Marley, com uma camisa do time. Um vídeo do cantor, que está em turnê no Brasil, segurando o terceiro uniforme da equipe com o seu nome e a camisa 10 nas costas, foi divulgado na conta oficial do clube no Twitter.

Esta não é a primeira vez que o clube interage com o músico jamaicano. Em 2016, o time da Baixada já havia presenteado o filho de Bob Marley com uma camisa e um kit de produtos licenciados do clube. Na ocasião, o cantor afirmou que foi apresentado ao Santos pelo pai.

“Eu gosto de futebol e lembro de fotos do meu pai com a camisa do Santos. Nós somos fã do Santos e estamos muito felizes. Que bom que ganhamos mais esta camisa”, disse na época.

Filho de Bob Marley ganha camisa de presente do Santos. Foto: Reprodução

A relação da família mais famosa do reggae com o futebol é antiga. Na década de 1970, Bob Marley visitou o Brasil após se encantar com a seleção tricampeã no México, participando de jogos com Chico Buarque, Alceu Valença, Palo Cezar Caju e Moraes Moreira.

Em agosto do ano passado, o Ajax lançou um uniforme em homenagem a Bob Marley. A camisa, predominante preta, apresenta detalhes em verde, amarelo e vermelho — cores usadas em referência ao Rastafari, movimento religioso que ganhou popularidade com o cantor, morto em 1981. A peça ainda possui um detalhe nas costas que faz menção à música “Three Little Birds”, um dos grandes sucessos do músico, adotada pela torcida do clube holandês na última década.