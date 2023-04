Santos recebe América-MG na Vila e busca 1ª vitória no Brasileirão para não reacender crise

Embora tenha demonstrado alguma evolução e evitado novas brechas para potenciais vexames, o Santos ainda flerta com a crise que teve seu ápice após a eliminação precoce no Paulistão. São e salvo na Copa do Brasil, torneio no qual avançou às oitavas de final, e oscilante nas primeiras rodadas da Sul-Americana, o time comandado por Odair Hellmann pode ver a pressão voltar a níveis maiores caso não vença o América-MG neste sábado, em duelo marcado para as 18h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão.

Após perder para o Grêmio em Porto Alegre e empatar com o Atlético-MG em casa, a equipe santista, 17º colocada com um ponto, tem a missão de vencer pela primeira vez no campeonato nacional. Para atingir tal objetivo, busca o equilíbrio dentro de campo. Desde que foi eliminada na fase de grupos do estadual, após derrota por 3 a 0 para o Ituano, mostrou solidez defensiva e sofreu apenas um gol - na partida contra os gremistas .

O desempenho ofensivo, contudo, não é dos melhores. Antes de vencer o Botafogo-SP na última quarta-feira, por 1 a 0, e confirmar a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, passou três jogos sem balançar a rede. Mesmo no jogo contra os botafoguenses, penou para ter alguma produção ofensiva. Nem mesmo a qualidade de passe de Dodi e Lucas Lima têm ajudado a solucionar o problema. O ataque só funcionou melhor na vitória por 3 a 0 sobre o frágil Iguatu e no triunfo por 2 a 0 no primeiro jogo contra o Botafogo.

“A gente vem jogo a jogo adquirindo essa confiança um no outro, conseguindo um melhor entrosamento. E o professor Odair vem dando liberdade para nós fazermos o que nos sentirmos bem no campo, quer que a gente apoie mais no ataque e busque chegar sempre com um homem surpresa lá na frente. E vamos crescendo com o passar do tempo”, afirmou o volante Dodi.

Lucas Lima será titular na partida contra o América-MG Foto: Raul Baretta / Santos FC

A avaliação do jogador é uma extensão do discurso de Odair Hellmann, que vem pedindo paciência para dar forma ao time. Confiante no trabalho que vem desenvolvendo com as peças que tem, o treinador deu indícios de que pode manter a mesma escalação utilizada na partida de quarta-feira pela Copa do Brasil. Soteldo, que cumpriu suspensão na rodada anterior do Brasileirão, contra o Atlético-MG, e foi titular no meio da semana, está livre para jogar.

No gramado da Vila Belmiro, o Santos vai encontrar um adversário com um mesmo objetivo. O América também ainda não venceu no Brasileirão, com um início ainda pior que o dos santistas, pois perdeu por 3 a 0 tanto para o Fluminense quanto para o São Paulo. Apesar disso, está com a confiança recuperada após golear o Nova Iguaçu por 5 a 0 e avançar na Copa do Brasil.

“Nós viemos de duas derrotas, então há uma necessidade de montar um time forte para sábado, porque temos que pontuar”, disse Mancini após a classificação. “Não podemos mudar a maneira de jogar. Acho que isso é a cara do América: um jogo intenso. A partir do momento que quer ter posse de bola, naturalmente, a gente começa a se complicar na partida”, concluiu.

Para desafiar o Santos, Mancini terá o retorno do lateral-direito Arhtur, que foi desfalque desde o início do mês porque estava servindo a seleção brasileira sub-20 em sequência de amistosos, cenário que deve se repetir durante o mês de maio, durante a Copa do Mundo Sub-20. O jovem defensor deve começar como titular no lugar de Nino Paraíba. Na Vila, jogará contra o companheiro de seleção Marcos Leonardo, que não foi liberado para os amistosos, mas estará mo Mundial.

SANTOS X AMÉRICA-MG

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann

AMÉRICA-MG - Cavichioli; Arthur (Nino Paraíba), Maidana, Éder e Nicolas; Juninho, Alê e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

TRANSMISSÃO - Premiere.