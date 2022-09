Santos recebe Athletico-PR e quer superar série negativa para ficar longe da zona da degola

Ainda sem técnico e em situação cada vez mais difícil no Brasileirão, o Santos entrará em campo nesta terça-feira, às 21 horas, com a missão de somar pontos para não se aproximar da zona do rebaixamento. Na Vila Belmiro, o time da casa receberá o Athletico-PR e vai tentar aproveitar os desfalques da equipe de Luiz Felipe Scolari para encerrar a série de quatro jogos sem vitória.

A equipe santista não vence há mais de um mês. O último triunfo aconteceu no clássico com o São Paulo, por 1 a 0, em casa, em 21 de agosto. Desde então, foram um empate e três derrotas. A sequência ruim derrubou o Santos para a metade inferior da tabela. Ocupa, no momento, o 12º lugar, com 34 pontos, apenas seis acima da zona da degola.

Um novo tropeço deixaria o time da Vila Belmiro muito perto da zona de perigo ao fim desta 28ª rodada, a ser encerrada na quarta. Para tanto, Santos conta com um tabu a seu favor: nunca perdeu em casa para o rival paranaense em um Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, neste ano, houve empate por 2 a 2 na Arena da Baixada, em Curitiba.

Ainda sem um novo treinador desde a saída demissão de Lisca, no dia 12, o clube paulista tem sido irregular na busca por um técnico. Nem mesmo o perfil foi definido pelo presidente Andrés Rueda. A maior especulação recai sobre Marcelo Bielsa. A diretoria se recusa a comentar ou mesmo confirmar uma possível negociação com o argentino.

Orlando Ribeiro comanda o Santos na partida contra o Athletico-PR, de Felipão

É certo, portanto, que o interino Orlando Ribeiro terá nova chance de mostrar trabalho. Para esta terça, ele deve colocar em campo a formação que testou no sábado. O volante Carlos Sánchez deve ser titular como principal armador, deixando o argentino Gabriel Carabajal no banco de reservas.

Outras possíveis novidades são o lateral-direito Nathan e o atacante Luan, que pode ser titular pela primeira vez desde que chegou ao clube em 5 de agosto, há quase dois meses. Se Orlando Ribeiro jogar com essa formação, Madson, Lucas Barbosa e Lucas Braga começarão no banco.

No ataque, uma mudança está garantida. Como Soteldo está integrado à seleção da Venezuela nesta Data Fifa, o interino deve contar com o jovem Ângelo entre os 11. Ele formará o trio de ataque com Luan e Marcos Leonardo. “O campeonato é difícil, precisamos voltar a vencer, ainda mais na Vila. O momento é muito importante para retomar a confiança, jogando em casa, como apoio da torcida”, projeta Marcos Leonardo.

A seu favor, o Santos tem os quatro desfalques do Athletico-PR, que divide suas atenções com a final da Copa Libertadores, no fim de outubro. Para esta terça, Felipão não poderá contar com o atacante Agustín Canobbio, que está com a seleção do Uruguai. O zagueiro Pedro Henrique deve ser baixa por precaução porque sofreu um corte no tornozelo, na rodada passada.

O maior problema para o treinador do time paranaense será a lateral-esquerda. O titular Pedrinho vai cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada. E o reserva Abner Vinícius apresenta contusão no tornozelo. Felipão, portanto, terá que improvisar na posição. O zagueiro Nico Hernández é o mais cotado.

No ataque, Canobbio deve ser substituído por Rômulo, formando trio com Vitor Roque e Vitinho, que volta à equipe após cumprir suspensão no empate por 2 a 2 com o Cuiabá. O mesmo vale para o goleiro Bento. Já o volante Fernandinho retorna ao time após ser preservado na rodada passada.

Com 44 pontos, a equipe de Curitiba ocupa o sexto lugar na tabela, a um ponto do Flamengo, primeiro time dentro do G-4. Mas, assim como o time carioca, o Athletico tenta manter o foco no Brasileirão, apesar da aproximação da final da Libertadores, em jogo único, no dia 29 de outubro.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X ATHLETICO-PR

SANTOS - João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Ângelo, Luan (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro (interino).

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Thiago Heleno, Matheus Felipe e Nico Hernández; Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Vitinho, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC/Fifa)

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

TRANSMISSÃO - SporTV e Premiere.