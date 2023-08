Santos vai receber cerca de R$ 20 milhões por venda de Neymar do PSG para o Al-Hilal

Neymar pode render ainda mais dinheiro para os cofres do Santos. Mesmo dez anos após sua saída do clube paulista, o jogador deve fazer com que o time da Vila Belmiro receba uma boa quantia nesta janela de transferências do mercado europeu. A saída do camisa 10 da seleção brasileira do PSG para o Al-Hilal deve custar cerca de 90 milhões de euros, cerca de R$ 488 milhões, e o clube brasileiro tem direito a ficar com uma fatia dessa quantia, cerca de R$ 20 milhões.

De acordo com o regulamento da Fifa, os times podem receber até 5% do valor de transações futuras por serem formadores dos atletas. Para isso, os jogadores precisam permanecer nas equipes onde cresceram até completar 23 anos. Quem negocia antes desse prazo, recebe proporcionalmente.

No caso da negociação entre PSG e Al-Hilal, o Santos terá direito a 4% do valor total da compra, já que Neymar ficou no clube até os 21 anos de idade. Desta forma, o time da Vila colocará a mão em R$ 19,4 milhões, caso a venda seja mesmo no valor de 90 milhões de euros.

Para efeito de comparação, na transação entre Barcelona e o clube de Paris, em 2017, o Santos recebeu pelo mecanismo de solidariedade da Fifa R$ 33 milhões.

Neymar vai render quase R$ 20 milhões para o Santos indo para o Al-Hilal Foto: Divulgação Santos FC

Com mais uma negociação em sua carreira, Neymar vai se tornar o atleta que mais movimentou dinheiro no mundo do futebol. Com as vendas do Santos para o Barcelona, do time espanhol para o PSG e agora da França para o Al-Hilal, o atleta terá custado um total de mais de 400 milhões de euros, o equivalente a R$ 2 bilhões.

O brasileiro continua sendo a compra mais cara do futebol mundial, com a saída do Barcelona para o PSG, por 222 milhões de euros. Contudo, a ida para a Arábia Saudita faz com que Neymar se torne também a negociação mais alta já realizada por um clube de fora da Europa.