Santos reencontra torcida na Vila após punição e confia em apoio para surpreender Grêmio

O Santos encontrará um cenário menos melancólico na Vila Belmiro ao duelar com o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, a partir das 16 horas deste domingo, 20. Embora ainda esteja afundado em uma crise sombria, espera uma atmosfera positiva vinda das arquibancadas, que voltarão a receber torcedores após dois meses de jogos com portões fechados no campeonato nacional, punição aplicada ao clube em razão da confusão registrada em clássico com o Corinthians.

O episódio ocorreu no dia 21 de junho, quando o time do litoral paulista foi derrotado pelo rival da capital por 2 a 0, em jogo da 10ª rodada do Brasileirão. Nos minutos finais do segundo tempo, torcedores revoltados ensaiaram uma invasão e outros atiraram bombas no gramado, inclusive em direção aos jogadores santistas. A punição inicial previa oito jogos como mandante disputados a 150km da Vila, mas foi revertida para cinco partidas com portões fechados no estádio e, após nova decisão do STJD, para apenas quatro.

Confusão que causou a punição para o Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians.

Neste período, o Santos contou com a presença da torcida durante o empate sem gols com o Blooming, resultado que o eliminou da Sul-Americana, no dia 29 de junho. Como o torneio é organizado pela Conmebol, a sanção imposta pelo STJD, válida apenas para jogos organizados pela CBF, não era aplicável. Nos quatro jogos sem torcida no Brasileiro, venceu apenas o Goiás, perdeu para o Flamengo e empatou com Botafogo e Athletico-PR.

Antes da punição, contudo, o desempenho santista em casa já era ruim, assim como fora. A última vitória na Vila com presença da torcida foi no dia 10 de maio, sobre o Bahia, por 3 a 0, na sexta rodada da competição nacional. Até por isso, o estádio vinha sendo tomado por uma atmosfera hostil, que atingiu seu ápice no jogo contra o Corinthians.

O contexto do reencontro com a torcida é péssimo. O time santista vem de uma goleada por 4 a 0 sofrida diante do Bahia, no final de semana passado, e venceu apenas um dos 18 últimos jogos que disputou na temporada. No momento, vive uma sequência de quatro jogos sem vencer, e está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos, muito distante do Grêmio, que tem 33 e briga dentro do G-4.

Para encarar os gremistas, o técnico Diego Aguirre, caminhando apenas para seu segundo jogo sob o comando santista, deve contar com o retorno de Marcos Leonardo, que voltou a treinar na última terça-feira. Com uma proposta da Roma em mãos, o atacante de 20 anos se ausentou dos treinamentos da semana anterior e não enfrentou o Bahia.

Rodrigo Fernandez

O menino da Vila, convocado na sexta-feira para a seleção pré-olímpica, manifestou o desejo de se transferir para o time italiano na atual janela de transferências da Europa, mas o Santos disse que só aceita liberá-lo no final do ano, situação causadora de desconforto interno. Além de Marcos Leonardo, também estarão de volta o goleiro João Paulo, o atacante Mendoza e o meia Lucas Lima, trio que cumpriu suspensão na rodada passada. O volante Tomás Rincón, ex-Sampadoria e anunciado nesta semana, apareceu no BID e está liberado para estrear.

O Grêmio, por sua vez, chegará à Vila Belmiro sem o astro Luis Suárez e o volante Mathías Villasanti, ambos suspensos. Após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, na quarta-feira, a delegação tricolor embarcou do Rio para São Paulo, onde usou o CT do Corinthians para treinar. Villasanti e Suárez voltaram para Porto Alegre, enquanto goleiro Caíque, o zagueiro Natã e o atacante Everton Galdino viajaram para a capital paulista para completar o grupo à disposição do técnico Renato Gaúcho.

SANTOS X GRÊMIO

SANTOS - João Paulo; João Lucas, João Basso, Joaquim e Dodô; Dodi, Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Diego Aguirre.

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Pepê, Carballo e Cristaldo; Bittelo, João Pedro Galvão e Ferreira. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL- Vila Belmiro, em Santos (SP)