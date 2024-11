Santos revela 'pendências financeiras' com WTorre e adia assinatura para a construção da Arena

Celebrando o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos queria brindar os torcedores neste fim de ano com a assinatura do contrato para a construção na nova Arena. Nesta sexta-feira, 22, contudo, o clube informou que ainda tem “pendências financeiras” com a Wtorre, responsável pela obra, e que a assinatura do acordo não foi firmada.

“Conforme divulgado em coletiva realizada no dia 2 de outubro de 2024 e com base nas tratativas com a WTorre, a expectativa era finalizar os ajustes contratuais neste mês de novembro, para viabilizar o início da campanha e divulgação das pré-vendas até o final do ano. Entretanto, algumas informações técnicas e financeiras importantes estão pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos”, divulgou nota oficial o clube.

Projeto de nova Vila Belmiro terá capacidade para 35 mil pessoas. Foto: Reprodução/WTorre

O presidente Marcelo Teixeira já revelou que o clube mandará jogos no Pacaembu enquanto a nova Vila Belmiro estiver em construção. Serão entre dois anos e meio a três de obras, que estavam previstas para começar no início de 2025. O clube mantém confiança em acerto rápido com a construtora.

PUBLICIDADE “O Santos Futebol Clube espera que os assuntos sejam esclarecidos com brevidade, para que os ajustes finais sejam concluídos e o cronograma de início das pré-vendas de viabilidade na nova Arena seja iniciado no menor prazo possível.” A expectativa santista era de iniciar uma campanha para promover a construção do estádio já em dezembro, o que pode não acontecer por causa das “pendências.” A ideia é vender os naming Rights da nova casa antes de ele estar pronta. A tradicional Vila Belmiro será demolida para a construção de uma moderna arena para até 35 mil pessoas.