Santos tenta evitar queda na primeira fase do Paulistão pelo terceiro ano seguido

O Santos viveu um Paulistão de protestos, desconfiança e até de medo do rebaixamento, mas chega à última rodada um pouco mais otimista, com chance de classificação para às quartas de final, embora não dependa das próprias forças. Após ficar fora do mata-mata do estadual nas duas últimas temporadas, a equipe do litoral paulista tentará encerrar o jejum em duelo com o Ituano, marcado para as 16 horas deste domingo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

A última vez que o Santos chegou às quartas de final do Campeonato Paulista foi em 2020, ano em que acabou eliminado pela Ponte Preta com uma derrota por 3 a 1 na Vila Belmiro. Nas duas edições seguintes, flertou com o rebaixamento, não avançou e terminou na 13ª posição da classificação geral. Nesta edição, já eliminou o risco de queda, mas ainda pode sofrer a frustração de ficar fora da segunda fase.

No momento, a equipe comandada por Odair Hellmann está em terceiro lugar do Grupo A, empatada em 14 pontos com o Botafogo de Ribeirão Preto, que está acima por ter quatro vitórias contra três dos santistas. Para evitar nova frustração, o Santos tem duas possibilidades: ganhar e o Botafogo, que enfrenta o São Paulo, apenas empatar; ou somar um ponto e contar com uma vitória do rival da capital sobre o time do interior.

Lucas Lima tem sido um dos poucos destaques do Santos no Paulistão. Foto: Bruno Santoni / Santos FC

O Santos não perde há quatro jogos na temporada. Venceu a Portuguesa e empatou com Corinthians e Santo André no Paulistão, além de ter superado o Ceilândia na Copa do Brasil. Nessas partidas, Odair viu a equipe evoluir e mostrar maior organização, muito em razão da chegada de Lucas Lima no meio de campo.

A escalação para o jogo decisivo não deve ser muito diferente da utilizada no empate por 2 a 2 no clássico com o Corinthians, mas mudanças serão necessárias. Como Marcos Leonardo está suspenso, Rwan Seco deve ganhar uma oportunidade no ataque. Além disso, Felipe Jonatan se recuperou de dores na perna e deve voltar à lateral esquerda no lugar de Lucas Pires.

O atacante Ângelo, que sofreu um edema na coxa esquerda, tem poucas chances de ser liberado para o jogo, por isso Lucas Barbosa, autor do primeiro gol santista contra o Corinthians, deve seguir no time titular. “Independentemente do que acontecer no outro jogo, a gente vai lutar para fazer a nossa parte contra o Ituano. Vamos dar o nosso melhor. Não quero ficar com essa pressão de fazer o gol na cabeça, mas vou fazer de tudo para ajudar o time a sair com essa classificação”, comenta Barbosa.

Continua após a publicidade

O Santos enfrentará um adversário que também joga pela classificação, ao mesmo tempo em que luta contra o rebaixamento. Terceiro colocado do Grupo C, com nove pontos, um a menos que o vice-líder São Bento, o Ituano tem a terceira pior campanha geral, acima apenas de Ferroviária e Portuguesa, os dois integrantes da zona de rebaixamento, com 8 e 7 pontos, respectivamente.

Diferentemente do adversário, o time de Itu jogou no meio da semana, em Manacapuru, no Amazonas, onde empatou por 1 a 1 com o Princesa de Solimões e avançou na Copa do Brasil. “Tivemos um jogo desgastante, uma viagem desgastante. Temos que ter a lucidez de escolher os melhores fisicamente par afazer um jogo duro com um adversário que está em busca do objetivo. Nosso principal objetivo é a permanência”, comentou o treinador Gilmar Dal Pozzo.

Em caso de vitória, o Ituano se livra do rebaixamento. Já a classificação virá apenas em caso de triunfo somado a um tropeço do São Bento, que joga contra o Red Bull Bragantino na rodada final. Se empatar, terá de torcer para Ferroviária e Portuguesa não vencerem para não cair.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X SANTOS

ITUANO - Jefferson Paulo; Raí Ramos, Rafael Pereira (Frazan), Claudinho e Mário Sérgio; Marcelo Freitas, André Luiz e Rafael Carvalheira; Paulo Victor, Rafael Silva e Yago (Gabriel Barros). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS - João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Dodi, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Lucas Barbosa (Ângelo), Rwan Seco e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Continua após a publicidade

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias de Araújo.

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.

TV - TNT e HBO Max.