Santos tenta não se afetar por caso Bauermann para superar o Bahia na Vila

O desgastante processo de reconstrução vivido pelo Santos esbarrou em um novo e grave problema após o zagueiro Eduardo Bauermann virar alvo da ‘Operação Penalidade Máxima’, conduzida pelo Ministério Público de Goiás. A situação levou a diretoria santista a afastar o defensor nesta terça-feira, um dia antes da partida contra o Bahia, marcada para as 19 horas desta quarta, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Brasileirão, e deixou Odair Hellmann sem um de seus titulares na zaga.

O treinador vinha confiando na dupla Bauermann e Messias para formar o miolo defensivo. Diante da ausência do primeiro, a vaga em aberto ficará com Maicon, recuperado de lesão, ou Joaquim, que foi o titular ao lado de Messias durante a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Bauermann não jogou contra os cruzeirenses porque estava suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Conversas interceptadas pelo MP apontam a participação do zagueiro de 27 anos em um esquema de manipulação de resultados. No diálogo por aplicativo de mensagens, ele é cobrado por um integrante de uma quadrilha de apostadores por não ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Avaí, em novembro do ano passado. Em seguida, pedem que o defensor santista compense sendo expulso contra o Botafogo. Nos sites de apostas, é possível apostar se determinado jogador será advertido.

Raul Barreta/ Santos FC Foto: Raul Barreta/ Santos FC

O caso traz um novo peso ao clima do CT Rei Pelé. O Santos vinha dando sinais de reação após um início muito ruim de temporada, mas voltou a despertar a desconfiança da torcida ao perder dois jogos seguidos. Antes do revés para o Cruzeiro, perdeu por 1 a 0 para o Newell’s Old Boys, em jogo da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, ocupa a 14º colocação, com quatro pontos.

Odair tem a missão de não deixar que o escândalo envolvendo Bauermann afete o vestiário, ao mesmo tempo em que lida com desfalques importantes, começando pelo próprio zagueiro. Os problemas se estendem a outros setores do time santista, especialmente ao ataque.

Soteldo ainda está se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Marcos Leonardo se apresentou à seleção brasileira sub-20, após o duelo com o Cruzeiro, pois irá disputar o Mundial da categoria. Lucas Barbosa está recuperado de lesão e pode ser uma opção para preencher a vaga deixada por Soteldo, que foi de Lucas Braga na partida anterior. Já o substituto de Marcos Leonardo deve ser Deivid ou Bruno Mezenga.

Adversário do Santos nesta quarta, o Bahia também tem problemas no ataque. O atacante Everaldo, titular do time comandado pelo português Renato Paiva nas últimas dez partidas, foi diagnosticado com pubalgia, por isso será desfalque para o duelo na Vila Belmiro. Além disso, Jacaré, que vem fazendo a função de ala, está suspenso.

O time baiano formalizou, na semana passada, a venda de sua SAF ao Grupo City. Na primeira partida como integrante oficial do conglomerado, venceu o Coritiba por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, e celebrou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Com isso, tem seis pontos, em nono lugar.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Maicon (Joaquim) e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Lucas Braga (Lucas Barbosa), Mendoza e Deivid (Bruno Mezenga). Técnico: Odair Helllmann.

BAHIA - Marcos; Rezende, David Duarte e Kanu; Cicinho (Ademir), Yago (Acevedo), Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Gabriel Teixeira e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).