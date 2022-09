Santos tenta recuperar confiança contra o Ceará na Arena Castelão

O Santos ganhou confiança após vencer o rival São Paulo, oscilou no empate sem gols com o Cuiabá e voltou a preocupar a torcida ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Goiás na Vila Belmiro. Da euforia no clássico à frustração em casa, despertou o sentimento de insegurança que acompanha os torcedores desde o início da temporada, e chegará à Arena Castelão, onde enfrenta o Ceará, às 16h30, deste sábado, pressionado para conseguir um bom resultado. O jogo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

A possibilidade de conseguir uma vaga na Libertadores do próximo ano vinha sendo tratada como algo palpável para os santistas, principalmente depois da vitória no clássico, mas a atual realidade demonstra que será necessária grande evolução para atingir tal objetivo. Décimo colocado com 34 pontos, o Santos está a oito pontos do G-6 e nove acima da zona de rebaixamento.

Ao apito final da derrota para o Goiás, na segunda-feira, o técnico Lisca foi alvo de protestos e xingamentos, após viver dias mais tranquilos em suas primeiras semanas. “Essa insatisfação não vem de hoje, vem de todo esse histórico que temos visto no clube nos últimos anos, lutando contra rebaixamento. Isso acaba reverberando no treinador, que é o representante principal”, ponderou o treinador. “Se os resultados não vierem, sei como as coisas acontecem no futebol, mas estou tranquilo”, concluiu.

Em busca de recuperar a confiança, o comandante santista terá de fazer pelo menos uma mudança em relação ao time derrotado no início da semana. Isso porque o volante Rodrigo Fernández sofreu uma lesão no músculo da coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. O escolhido para ficar com a vaga deve ser Camacho. O meia Carlos Sánchez, ainda se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, continua como desfalque.

Lisca quer uma vitória mesmo jogando fora de casa

O Ceará, adversário do Santos neste final de semana, tem forte relação com Lisca, já que foi comandado por ele em duas oportunidades, durante campanhas de recuperação para fugir de rebaixamentos. A primeira vez foi entre 2015 e 2016, e a segunda entre 2018 e 2019. Após a última passagem, o técnico não chegou a cruzar o caminho do time cearense, o que acontecerá neste domingo.

Hoje, o treinador do Ceará é o ex-jogador argentino Lucho González, que estreou no empate por 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã, na rodada passada. Em seu segundo jogo, não contará com o meia Vina e o atacante Jô, suspensos. Guilherme Castilho é uma das opções para o meio de campo, assim como o volante Fernando Sobral, alternativa em caso de uma mudança de estratégia. No ataque, Matheus Peixoto e Zé Roberto brigam pela vaga.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SANTOS

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba; Messias (Lucas Ribeiro), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Lima, Guilherme Castilho e Mendoza; Matheus Peixoto (Zé Roberto). Técnico: Lucho González.

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

TRANSMISSÃO - Premiere.