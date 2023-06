Santos tenta se reinventar sob pressão, com novo treinador e sem força da torcida contra Flamengo

Há uma grande certeza na história do Santos: a Vila Belmiro é um caldeirão diante de qualquer adversário graças à força das arquibancadas. Neste domingo, por causa de punição de 30 dias pelas cenas lamentáveis de sinalizadores e rojões atirados no gramado contra jogadores do Corinthians e do próprio time por derrota no clássico, o clube jogará com portões fechados, sem o apoio dos santistas. Diante do Flamengo, às 18h30, a equipe inicia a era Paulo Turra com a missão de se reinventar em temporada até então frustrante e evitar a queda livre na única competição que resta.

Depois de chegar ao nono jogo seguido sem vitória, com quedas na Copa do Brasil e Sul-Americana, Odair Hellmann não resistiu à gigante pressão dos torcedores e acabou demitido na quinta-feira. Com pressa para ter um novo comando e não ficar à deriva, a diretoria resolveu investir em Paulo Turra, que saiu do Athletico-PR com 73% de aproveitamento. Apesar da pouca experiência do pupilo de Felipão, a crença é que o treinador possa reerguer o elenco como fez em Curitiba.

Técnico Paulo Turra (centro) estreará como novo treinador do Santos diante do Flamengo, neste domingo. Foto: Raul Baretta/Santos FC

O Santos soma apenas 13 pontos no Brasileirão e pela primeira vez na temporada se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. O clube que se gaba de jamais ter caído, está a dois pontos somente da faixa de degola, aberta pelo Goiás, e precisa urgentemente voltar a ganhar para abafar a forte crise.

Sem tempo para trabalhar, Turra chegou precisando derrubar, de cara, o forte Flamengo, também questionado após não oferecer resistência ao Red Bull Bragantino e levar goleada de 4 a 0 em sua pior apresentação do ano. Ocorre que o rival é uma pedra no caminho santista, vencendo sete dos últimos 10 embates. Houve um empate na série.

“A gente sabe da força que a gente tem dentro da Vila Belmiro e estamos perdendo aos poucos essa força e isso vem complicando nossa caminhada”, reconheceu o goleiro e capitão João Paulo após a derrota no clássico. Após pedir desculpas à torcida, ele espera que a fase mude e os erros bobos não se repitam já diante do Flamengo.

Desconfiança

Continua após a publicidade

Apesar dos bons números no Athletico-PR, Turra chega sob desconfiança na Vila Belmiro. Assim como ocorreu no anúncio de Odair Hellmann, santistas apontam o novo técnico como “retranqueiro”, o que foge das tradições do clube e já temem que a tão necessária recuperação não ocorra de imediato.

Ainda no aguardo de um julgamento na CBF por causa do tumulto ocasionado por seu torcedor, o Santos fará ao menos quatro partidas sem público. Além dos cariocas, receberá Blooming pela Copa Sul-Americana, Goiás, concorrente direto contra a faixa de risco (abre a zona de queda), e o líder Botafogo.

O técnico deve optar pela manutenção da base da equipe, pois não conseguiu sequer conhecer direito o novo grupo de trabalho. Ele foi apresentado somente neste sábado. Caso queira reforçar a marcação, porém, pode sacrificar Lucas Lima ou mesmo Mendoza e colocar mais alguém no meio. Camacho volta de suspensão e Sandry vem entrando no decorrer dos jogos.

Depois de perder feio do Red Bull Bragantino sem impor competitividade, o técnico Jorge Sampaoli quer que a equipe busque a recuperação já em seu reencontro com o Santos na Vila Belmiro. Depois de improvisar Léo Pereira de lateral-esquerdo, o técnico começará com Ayrton Lucas no setor e pode ter Gabigol e Pedro na frente. Pulgar também tem chances de entrar para melhorar o desempenho do meio-campo, apático em Bragança Paulista.

“A passividade do time me surpreendeu”, admitiu o treinador, que gosta de ver sua equipe pressionando os rivais e criando oportunidades, tudo o que não ocorreu na rodada passada. “Precisamos rever algumas coisas, clube e torcida não merecem uma atuação dessa”, disse, adiantando que mexerá no posicionamento dos titulares para voltar à briga pelas primeiras posições. A derrota custou ao time chegar na segunda posição.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLAMENGO

Continua após a publicidade

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio (Lucas Pires); Dodi, Lucas Fernández, Lucas Lima (Camacho) e Soteldo; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Pulgar) e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Vila Belmiro.