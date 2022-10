Santos tenta superar desfalques para derrubar time misto do Flamengo no Maracanã

São muitos os obstáculos para o Santos na abertura da 34ª rodada do Brasileirão. Vindo de derrota para o Corinthians no clássico, com moral baixo e cheio de desfalques, o time da Vila Belmiro vai visitar o Flamengo às 21h45 desta terça-feira, no Maracanã, na tentativa de seguir sonhando com uma cada vez mais improvável vaga na próxima Copa Libertadores. Do outro lado, o time carioca, no embalo da conquista da Copa do Brasil e de olho na final da própria Libertadores, deve contar com uma formação mista.

O duelo, portanto, está longe de encontrar as duas equipes com suas forças máximas. Pelo Santos, as baixas começam na defesa. O zagueiro Luiz Felipe é desfalque certo, por causa de um edema na coxa direita. Maicon, ainda em processo de recuperação de lesão muscular, se tornou dúvida por ter mostrado sinais de reabilitação nos últimos dias.

Em compensação, o técnico Orlando Ribeiro terá o retorno Eduardo Bauermann, que esteve fora na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, por suspensão. Para formar dupla com ele, caso Maicon não retorne nesta terça, o treinador tem dois jovens à disposição: Alex ou Derick, da equipe sub-20 e que entrou no lugar de Luiz Felipe no clássico.

No setor ofensivo, o meia Lucas Barbosa e o atacante Lucas Braga serão desfalques por suspensão. Barbosa foi expulso contra o Corinthians e Braga levou o terceiro cartão amarelo. A situação vai dar trabalho para Ribeiro escalar o ataque santista porque ambos os Lucas costumam compor o setor.

O treinador pode optar por Luan para reforçar o meio de campo, deixando o ataque com apenas dois homens: Ângelo e Marcos Leonardo. Outra opção seria promover a estreia do jovem boliviano Miguelito como titular. Considerado uma joia do elenco santista, o boliviano tem sido tratado com cautela após sua estreia, no início deste mês.

Carlos Sánchez deve ser titular contra o Flamengo

Com 43 pontos, o time paulista ocupa o 12º lugar da tabela, posição pouco promissora para se sonhar com Libertadores. Mas o bom desempenho das equipes do G-6 da tabela tanto na Copa do Brasil quanto na competição sul-americana deve fazer o G-6 virar G-8, dando esperanças aos santistas, que estão no momento a quatro pontos do oitavo colocado.

Perto de completar uma semana da conquista da Copa do Brasil e a cinco dias de disputar outra grande final, o Flamengo está dividido. Uma parte dos titulares vai descansar e se recuperar das sequelas físicas do segundo e duro jogo contra o Corinthians na decisão da quarta passada. Dorival Junior revelou que ao menos quatro jogadores atuaram no sacrifício naquela partida disputada também no Maracanã.

No fim de semana, o descanso já começou. O treinador poupou praticamente o time todo diante do América-MG, pelo Brasileirão. Ganhou por 2 a 1, fora de casa. Se a garotada deu resultado no sábado, Dorival acredita que mexer em apenas metade do time seja suficiente para conter o Santos no Maracanã.

Com o título da Copa do Brasil, o Fla já está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores. Portanto, não tem mais objetivos no Brasileirão. Dorival avisou após a vitória sobre o América que colocaria em campo na terça “quatro ou cinco titulares”.

David Luiz, Everton Ribeiro e Pedro. Filipe Luís, Léo Pereira e Rodinei podem aparecer entre os 11 ou no decorrer do confronto. Assim, o treinador deve poupar Gabriel Barbosa, Thiago Maia, Vidal e Arrascaeta.

O quarteto deve ser poupado, visando, claro, a final da Copa Libertadores. No sábado, o Flamengo decidirá o título com o Athletico-PR, de Luiz Felipe Scolari, em Guayaquil, no Equador. Um novo troféu coroaria a temporada quase perfeita do time carioca, atual terceiro colocado no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X SANTOS

FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Marinho e Pedro. Técnico: Dorival Junior.

SANTOS - João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Sánchez (Luan) e Ed Carlos; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

TRANSMISSÃO -Premiere.