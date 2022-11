Santos terá time ‘cascudo’ diante do Atlético-GO por reabilitação e paz no Brasileirão

Publicidade

Ainda indignado com as duas derrotas seguidas, diante de Corinthians e Flamengo, nas quais reclamou muito da arbitragem, o Santos volta a campo nesta quarta-feira para sacramentar sua permanência na elite e resgatar a esperança de ainda brigar por um “algo a mais” na competição. Às 19 horas, com um time “cascudo”, buscará reabilitação em visita ao desesperado Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Depois de ver Lucas Barbosa expulso incorretamente no clássico com o Corinthians e cair por 1 a 0, a indignação foi ainda maior em visita ao Flamengo, por causa de um pênalti ignorado pelo VAR em Camacho que culminou com gol de Pedro na sequência - acabou perdendo por 3 a 2. A diretoria do Santos enviou ofício à CBF cobrando os erros de arbitragem em suas partidas. Fez até um dossiê no qual mostra falhas em sete partidas do Brasileirão que custaram 10 pontos.

Com dois duelos seguidos diante de equipes na luta contra a queda, o técnico Orlando Ribeiro espera conseguir somar seis pontos para reerguer o moral do time. A primeira missão, nesta quarta-feira, não é das mais fáceis. Antes de ser derrotado pelo São Paulo com gol aos 49 do segundo tempo, em partida na qual o goleiro rival foi o melhor em campo, os goianos vinham de cinco jogos sem perder - bateram o Fluminense e seguraram o líder Palmeiras (1 a 1), por exemplo.

Santos se prepara para duelo com o Atlético em Goiânia Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Para piorar, o Santos ainda terá os desfalques de Madson, Rodrigo Fernández e Ed Carlos. Orlando Ribeiro, porém, contará com jogadores experientes de volta para deixar a equipe mais concentrada e menos afobada em campo. Na defesa, o xerifão Maicon será a voz da equipe em campo, ao lado de Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan. No meio, com os desfalques, os eleitos foram Camacho e Carlos Sánchez. A equipe perde na agilidade, mas ganha na maturidade para os meninos Ângelo e Marcos Leonardo definirem na frente.

Ainda sem jogar a toalha por buscar uma vaga na fase prévia da Libertadores, o Santos sabe que não pode desperdiçar pontos contra os ameaçados - sábado recebe o Avaí na Arena Barueri. O time abriu a rodada com sete pontos de distância do G-8 e o foco, atualmente, e na Copa Sul-Americana, na qual segura a última vaga.

“Vai ser um jogo disputado. Eles (Atlético-GO) estão em uma situação complicada, mas nós também precisamos da vitória, pois um clube grande tem que ganhar sempre. Por isso acredito que será uma partida bem difícil”, prevê Carabajal, que deve ganhar nova chance no time titular após perder espaço nos últimos jogos.

Satisfeito com as últimas apresentações, com 11 pontos somados em 18 possíveis, o Atlético-GO acredita em um triunfo para deixar a zona de rebaixamento já nesta rodada. Na matemática de Eduardo Souza, a equipe pode escapar da queda somando três vitórias nas últimas quatro rodadas - atualmente soma 33.

O clube fez promoção de ingressos, com R$ 20 o bilhete para quem estiver com a camisa da equipe. A força das arquibancadas é uma aposta para a busca de um triunfo. Maranhão, Airton e Edson Fernando cumprem suspensão e Marlon Freitas entra no meio para dar mais experiência ao time. Dudu reassume a lateral direita e Sahylon será volante e terceiro zagueiro, liberando os alas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X SANTOS

ATLÉTICO-GO - Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Shaylon, Baralhas e Marlon Freitas; Luiz Fernando, Wellington Rato e Churín. Técnico: Eduardo Souza.

SANTOS - João Paulo; Nathan, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Carabajal; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.