Santos usa Copa do Brasil para tentar amenizar crise antes de período sem jogos

Eliminado do Paulistão após uma dolorosa derrota por 3 a 0 para o Ituano, que motivou até um pedido de desculpas do técnico Odair Hellmann, o Santos vive uma realidade bem diferente da experimentada pelos rivais paulistanos no momento. Enquanto os times da capital se preparam para as quartas de final do Estadual, a equipe alvinegra vai a campo nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, onde recebe o Iguatu-CE, às 21h30, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil. A missão continua sendo aplacar uma crise que parece interminável.

Diferentemente da fase anterior, na qual o empate classificava a equipe visitante, a igualdade no placar levará a decisão aos pênaltis. O Santos é o mandante por definição do sorteio realizado na sede da CBF antes do início do campeonato, mas não poderá contar com o apoio de sua torcida, pois cumpre punição pela invasão de gramado protagonizada por torcedores santistas nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Corinthians.

O sentimento que prevalecer ao apito final do jogo desta quinta irá se estender por quase um mês, período em que a equipe de Odair Hellmann terá de esperar para voltar a campo. A próxima data com possível compromisso no calendário alvinegro, ainda com chance de alteração, é dia 5 de abril, para quando está prevista a estreia do time na Copa sul-americana. A terceira fase da Copa do Brasil está programada para a semana do dia 12 de abril e o início do Brasileirão para a semana do dia 16 do mesmo mês.

Odair Hellmann (dir.), técnico do Santos, está pressionado no cargo Foto: Raul Baretta / Santos

Uma derrota contra o Iguatu fará crescer a pressão sobre Hellmann, embora ele tenha sido bancado no cargo pelo coordenador técnico Paulo Roberto Falcão depois da decepção diante do Ituano. “Nossa situação foi muito ruim, mas neste momento não se pensa em mudança de comissão técnica. Tenho total confiança. Foi uma derrota fora do contexto e todos temos culpa”, comentou o dirigente.

Assim como tem sido desde o início da temporada, o treinador santista terá de lidar com desfalques, pois sofreu duas baixas no final de semana. O atacante Mendoza, titular em 11 dos 13 jogos disputados pelo time neste ano, sofreu uma lesão muscular moderada no bíceps femoral e o zagueiro Joaquim, que chegou na última leva de reforços e ganhou espaço rapidamente, está tratando uma lesão ligamentar medial no tornozelo direito.

Já o atacante Ângelo, recuperado de um edema muscular na coxa esquerda, voltou a treinar nesta quarta-feira, no último treino antes da partida, e pode ficar ao menos no banco de reservas. A vaga no ataque pela ausência de Mendoza deve ser preenchida pelo Lucas Braga, e Eduardo Bauermann deve formar a dupla de zaga com Maicon.

O Santos enfrentará um adversário que chega ao litoral paulista bastante confiante. O Iguatu deixou a cidade de mesmo nome, no Centro-Sul do Ceará, na segunda-feira, com muita festa da torcida. Disputando a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, o time fundado em 2010 superou o América de Natal por 1 a 0 na primeira fase. Na disputa do Campeonato Cearense, está invicto há seis jogos e se prepara para duelar com o Ceará nas semifinais.

As palavras do meia Pedrinho, autor do passe para Talisson Calcinha marcar o gol do triunfo sobre o América, é uma amostra da confiança do Iguatu. “Temos feito uma temporada muito boa. Isso tudo é fruto de um grande trabalho que todos têm feito. Sabemos que o jogo contra o Santos será muito difícil, vamos enfrentar um gigante do futebol brasileiro. Respeitamos muito o Santos, mas o nosso foco e objetivo é conquistar essa classificação e seguir fazendo história”, afirmou.

SANTOS X IGUATU

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

IGUATU - Marcelo; Talisson Calcinha, Regineldo, Max Oliveira e Wender (Júlio/João Antônio); Guidio, Dedeco e Thiaguinho; Pedrinho, Luís Soares e Caxito. Técnico: Washington Luiz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.