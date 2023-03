Santos vai à Europa tentar vender suas joias Ângelo e Marcos Leonardo: pedida na casa dos R$ 335 mi

O Santos deu sinal verde para agentes de dois jogadores importantes do time tentarem encontrar compradores na Europa. São eles, os atacantes Ângelo e Marcos Leonardo, ambos forjados na base da Vila. Os atletas são vistos como a salvação financeira da gestão do presidente Andrés Rueda.

Ângelo recusou nesta semana oferta do Flamengo. O time do Rio estava disposto a pagar até 12 milhões de euros por 50% do contrato do jogador. Isso daria o equivalente a R$ 65 milhões. O Santos pede quase o dobro, 20 milhões de euros. O negócio chegou perto de acontecer. Coube ao próprio Ângelo explicar a recusa. Ele sabe que seu destino é o futebol europeu. Teme ‘sumir’ na Gávea como aconteceu com Marinho, e perder a chance de jogar no exterior.

“Quero agradecer ao Flamengo, aos seus dirigentes e sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e pela proposta que me honrou muito. Porém, tenho um projeto e um ciclo que estão acertados com o Santos e quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e a nossa Santástica torcida, que pode ter certeza de que nós estamos juntos”, disse o atacante.

Ângelo decide ficar no Santos, apesar de proposta do Flamengo. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Não é comum um jogador se meter em negociação e vir a público se manifestar, principalmente de um acordo que não aconteceu. Ângelo sabe de sua condição no Santos e da procura por um clube na Europa. Ele tem 18 anos. Seu contrato vai até dezembro de 2024. Se chegar até lá e o clube da Baixada não acertar sua venda, ele terá o contrato nas mãos. Pelo seu potencial e idade, o Santos já teria de ter prorrogado o vínculo por mais uma ou duas temporadas, a fim de se precaver. Com seis meses antes do término, ele já poderá assinar outro acordo.

Portugal deve ser o caminho mais curto para uma negociação. Também é na cidade do Porto que os empresários de Marcos Leonardo estiveram para tentar negociar seu contrato. Marcos Leonardo é melhor do que Ângelo. Está mais pronto, apesar da pouca idade também. Ele tem 19 anos. É encorpado. Fisicamente é mais forte e tem mais faro de gol.

Alguns times do Brasil já olharam para ele com interesse, mas é quase impossível que o Santos repasse seu melhor jogador para algum concorrente nacional. O destino é o futebol europeu. Também por acreditar que possa ganhar mais dinheiro.

Há duas semanas, representantes de Marcos Leonardo estiveram no Porto para oferecer o atacante. O Santos já recusou ofertas de 11 milhões de euros do futebol inglês pelo atleta. Por esse valor, não começam sequer as tratativas. Seu contrato ainda é longo com o clube, até dezembro de 2026. A multa rescisória dimensiona quanto o Santos gostaria de ganhar com mais um jovem formado na base: 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 500 milhões.

Esse valor, no entanto, é de repasse dentro da Europa, de um time comprador para outro mais rico no futebol europeu. Geralmente, o primeiro comprador paga menos, a não ser em casos excepcionais, como ocorreu com Endrick, do Palmeiras, vendido ao Real Madrid por R$ 408 milhões.

O Santos tem uma dívida de R$ 550 milhões, sendo que metade desse valor deve ser pago a curto prazo, ainda na gestão de Rueda. Há ainda o sonho de um estádio novo. Tudo isso passa pela venda desses dois garotos no meio do ano. O Santos já se desfez de outros atacantes, como Rodrygo e Neymar, e sua condição financeira continuou a mesma. A diretoria aposta na renovação de elenco dos clubes europeus para encaixá-los.

Estima-se que os dois possam levar para a Vila até 60 milhões de euros, o equivalente a R$ 335 milhões pela compra de 100% do contrato dos atacantes. Mas o clube da Vila deve ficar com alguma porcentagem em caso de revenda dentro do futebol europeu. Tem sido comum esse tipo de tratativa.

Do ponto de vista esportivo, o Santos ficará mais fraco para o segundo semestre. O time não se classificou para a fase final do Paulistão e mais uma vez corre risco de ser rebaixado no Brasileirão.