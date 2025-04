Santos vê dois nomes ‘na frente’ para possível novo técnico do clube; veja bastidores

Durou 103 dias o trabalho de Pedro Caixinha no comando técnico do Santos. A demissão do treinador foi anunciada justamente no aniversário de 113 anos do clube, nesta segunda-feira. Agora, o número de possibilidades para ocupar o cargo vazio é indefinido, mas, conforme apurou o Estadão, dois são os que “saem na frente” na preferência da direção santista.

Há um entendimento de que o "fator Neymar" pode pesar na decisão. A predileção do camisa 10 seria por Tite, que o comandou na seleção brasileira por dois ciclos de Copa do Mundo. O treinador está livre no mercado desde que foi demitido do Flamengo, em 30 de setembro. Desde então, Tite aguardou propostas do mercado europeu. Ele chegou a excursionar pela Europa, junto do filho e auxiliar Matheus Bachi e do empresário Gilmar Veloz. Não houve, contudo, um encaminhamento por lá. No Brasil, o Grêmio e o Botafogo procuraram o treinador, também sem acordo.

Pedro Caixinha não resistiu a três jogos sem vitória no começo do Brasileirão. Foto: Raul Baretta/Santos

O outro nome bem avaliado pela diretoria santista é o de Dorival Júnior. O técnico, que recentemente foi demitido da seleção, é visado no mercado, ao passo que treinadores de clubes da Série A balançam nos cargos. É fato, porém, que ele quer esperar mais um tempo antes de negociar seu retorno, independentemente de quem seja a equipe com a qual vai conversar.

Dorival já foi especulado no São Paulo, cujo diretor de futebol Carlos Belmonte negou qualquer negociação com o ex-técnico do clube. O dirigente, inclusive, bancou Luis Zubeldía. O clube tricolor sofre com um elenco curto e, recentemente, com desfalques, situação que ultrapassa a gerência da comissão técnica.

Visto como nome mais controverso e, portanto, atrás dos demais, Jorge Sampaoli, que está livre no mercado, foi outro técnico consultado pelo departamento de futebol do Santos. O argentino vive no Rio e está sem clube desde que deixou o francês Rennes, em novembro.

Ele já passou pelo clube santista em 2019, com 64 jogos, 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Sampaoli já foi cogitado pelo presidente Marcelo Teixeira em 2024, mas recusou a proposta.

Brasileirão começa com ‘trocas relâmpago’ de treinadores

A demissão de Caixinha é a segunda mudança de treinador da Série A desde o começo do Campeonato Brasileiro. A primeira saída foi de Mano Menezes, do Fluminense, substituído por Renato Gaúcho.

Embora bancado pela diretoria, Luis Zubeldía sofre questionamento da torcida do São Paulo, após três empates em três jogos na Série A, e um empate ruim, em casa, pela Libertadores, contra o Alianza Lima.

No Sul, o argentino Gustavo Quinteros também balança, no Grêmio. O técnico perdeu o Campeonato Gaúcho para o Internacional e não tem conseguido tirar um bom desempenho dos jogadores. No Brasileirão, até aqui, foram duas derrotas e uma vitória. Nas copas, o time até conquistou resultados, mas com performances abaixo do esperado.

Quinteros chegou a ser procurado pelo Santos, antes de o clube fechar com Caixinha. Ele foi parar no Grêmio, após o português, acertado com os gaúchos, preferir os paulistas.