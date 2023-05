Santos decide com o Bahia vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para acalmar o vestiário

Em clima de tensão em mais uma temporada marcada pela irregularidade, o Santos vai enfrentar o Bahia nesta quarta-feira, às 19h, para buscar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e também para acalmar seu vestiário, que já dá sinais públicos de insatisfação após seguidos tropeços. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No jogo de ida, os dois times empataram sem gols. O time da Vila Belmiro, portanto, precisa de uma vitória simples para avançar. Uma nova igualdade na capital baiana, não importa o placar, levará a disputa para os pênaltis.

O duelo de mata-mata chega para o Santos num momento delicado na temporada. Com altos e baixos a cada semana, o time do técnico Odair Hellmann busca regularidade tanto no placar quanto nas performances em campo. A equipe vem de duas derrotas seguidas, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa Sul-Americana, numa série de quatro jogos sem vitória.

No domingo, o time exibiu um dos piores desempenhos do ano, numa atuação apática diante do Red Bull Bragantino. Os erros em campo irritaram o goleiro João Paulo ao longo da partida, numa das primeiras demonstrações públicas de insatisfação dentro do elenco. “A irritação dele é a irritação de alguém que está perdendo a partida, às vezes sobe o tom, às vezes desce”, minimizou Odair, ao fim daquela partida.

Dodi (esq.) será titular do Santos no jogo decisivo contra o Bahia Foto: Raul Baretta / Santos FC

O técnico disse que resolveu o assunto com uma conversa no vestiário. “Eu também estou chateado e irritado, todos estão. O importante é a nossa cobrança no vestiário, isso aconteceu, e agora temos que retomar o padrão que estávamos apresentando.”

Ao lembrar que o Santos fará seu terceiro jogo com o Bahia em menos de um mês (venceu por 3 a 0, pelo Brasileirão), o meia Lucas Lima admitiu que a partida estará cercada de tensão, ao menos pelo lado do time paulista. “Mesmo com as equipes já se conhecendo, acho que vai ser diferente pois amanhã (quarta) será uma final, um jogo de mata-mata, tenso”, projetou.

Para evitar uma eliminação que prejudicaria ainda mais o clima na Vila Belmiro, Odair conta com o retorno de Mendoza, que deve formar trio de ataque com Deivid e Soteldo. Deve ser a única mudança no time em relação à derrota para o Bragantino.

Do outro lado, o Bahia vem em situação um pouco mais complicada. O time vem de cinco jogos sem vitória, derrota para o Internacional no fim de semana e uma posição na beira da zona de rebaixamento do Brasileirão.

A seu favor, o time baiano terá o apoio da torcida na Arena Fonte Nova e a repetição da escalação que conteve o Santos na Vila Belmiro, no jogo de ida. O técnico Renato Paiva terá o retorno do volante Acevedo, poupado na rodada do fim de semana, pelo Brasileirão.

“Temos que fazer o mesmo com um pouco mais de eficácia. Estamos bem defensivamente, ofensivamente criando muito. Creio que é seguir fazendo o mesmo e dar os 100%”, projetou o jogador, ao dar a receita para a classificação do Bahia.

