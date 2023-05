CRUZEIRO X SANTOS

Se antes a grande preocupação do Santos era o ataque, agora Odair Hellmann tem dor de cabeça para escalar a defesa. Será sob certa inquietação que o treinador mandará o time paulista a campo neste sábado para enfrentar o Cruzeiro, às 16h, Arena Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Brasileirão.

Odair não poderá repetir no fim de semana a dupla de zaga que vem se tornando a única certeza da equipe, em meio a seguidos desfalques e oscilações no meio de campo e no ataque. Eduardo Bauermann levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumprirá suspensão. Messias, então, pode jogar ao lado de Joaquim ou Luiz Felipe.

A mudança causa apreensão na comissão técnica e na torcida porque Bauermann e Messias conquistaram entrosamento, boas atuações e confiança jogando juntos nas últimas semanas. Eles foram a solução encontrada por Odair para resolver as performances ruins da defesa santista ao longo do Paulistão.

Maicon e Joaquim, que foram os titulares no Estadual, jogaram juntos pela última vez na derrota por 3 a 0 para o Ituano, justamente a partida que decretou a eliminação santista. Os dois jogadores se machucaram em seguida e Odair resolveu dar chance para Bauermann e Messias. Nos últimos nove jogos, a defesa foi vazada apenas quatro vezes. A confiança da dupla é tal que se traduz até em participações decisivas no ataque. Foram três nos últimos jogos.

Odair Hellmann tem alguns problemas para o jogo deste sábado, no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão Foto: Raul Baretta / Santos FC

O mais cotado para atuar ao lado de Messias é Joaquim. Mas não deve ser a única novidade na equipe. Camacho deve substituir o também suspenso Dodi, no meio-campo. No ataque, Marcos Leonardo voltará a ficar entre os 11 após ser vetado de última hora da partida contra o Newell’s Old Boys, por precaução. Ele apresentou febre e dores no corpo.

A dúvida está em quem serão os seus parceiros no setor. Mendoza e Daniel Ruiz saem em vantagem pelas boas atuações na partida da Copa Sul-Americana. Porém, Lucas Braga, recuperado de lesão, e Deivid também podem aparecer entre os 11. Ângelo deve ficar no banco. Lucas Barbosa ainda não se recuperou de lesão.

Entre as demais posições, o lateral-direito João Lucas está reabilitado de problema físico, mas Nathan deve ser o titular. O volante Sandry e o zagueiro Maicon foram cortados de última hora por questões físicas.

No meio da tabela, com quatro pontos, o time santista quer os três pontos para começar a brigar na metade superior da classificação geral, onde já está o adversário deste sábado. Em momento mais favorável, o Cruzeiro já tem duas vitórias e quer embalar na temporada. No geral, o time vem de três triunfos seguidos, incluindo um pela Copa do Brasil.

Como a rodada prevê apenas duas partidas do Brasileirão neste sábado, o Cruzeiro pode até dormir na liderança se vencer o Santos. Neste caso, encerraria um jejum de 193 rodadas sem figurar no topo da tabela da Série A. A última vez que isso aconteceu foi em 2014, quando foi campeão.

Em relação à escalação, a grande dúvida recai sobre Wallisson. O volante apresenta dores no joelho direito, mesmo após exames descartarem lesões graves no local. Ele foi baixa na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na rodada passada, e pode ser relacionado para este sábado.

Na defesa, o técnico Pepa terá o retorno do zagueiro Lucas Oliveira, que cumpriu suspensão na rodada passada. E deve ter Luciano Castán compondo o setor, apesar dos pontos que o jogador levou no supercílio direito por conta de um corte sofrido na rodada passada. Ele treinou normalmente.

CRUZEIRO X SANTOS